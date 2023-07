Rapid II-Coach Stefan Kulovits: "Wollen auf jeden Fall oben mitspielen"

Details Dienstag, 25. Juli 2023 11:56

Die zweite Mannschaft des SK Rapid Wien musste nach dem 15. Platz in der abgelaufenen Spielzeit der 2. Liga, zusammen mit den Young Violets, den Gang in die Regionalliga Ost antreten. In der neuen Spielzeit trifft man dort auf gleich sieben andere Wiener Vereine. Gespannt darf man auf das sportliche Abschneiden der Hütteldorfer sein, zählt man als einer der Absteiger unweigerlich zum Kreis der Titelanwärter. Ligaportal hat sich mit Trainer Stefan Kulovits ausführlich über die Vorbereitung, die Schwerpunkte im Training sowie die Ziele für die kommende Spielzeit unterhalten.

Ligaportal: Herr Kulovits, wie läuft aktuell die Vorbereitung, sind Sie zufrieden?

Stefan Kulovits: Ja, ich bin eigentlich sehr zufrieden, nicht nur was die Ergebnisse, sondern auch die Leistungen betrifft, war das schon sehr vielversprechend. Einziger Ausrutscher war das Spiel gegen Szombathely, in welchem wir, am Ende des Trainingslagers, unter die Räder gekommen sind. Hier sind wir körperlich schon an unsere Grenzen gestoßen und waren nicht mehr widerstandsfähig, ansonsten bin ich sehr, sehr zufrieden, zählen tut es dann aber erst am Freitag.

Ligaportal: Welchen Eindruck haben Sie von den neuen Spielern, etwa jenen, die hochgezogen wurden?

Stefan Kulovits: Viele Neue sind es jetzt nicht, wir haben Grabovskis von Leipzig bekommen, er hat zu Beginn ein wenig gebraucht. Natürlich ist es bei den Spielern, die von der Akademie raufkommen und das erste Mal im Seniorenbereich tätig sind, so, dass sie eine gewisse Zeit brauchen, um sich zu adaptieren. Ansonsten haben wir keine externen Neuzugänge, teilweise haben die Jungen bereits vorher bei uns mittrainiert, ich kenne die Spieler, und sie kennen die Mannschaft, von daher gab es keine großen Probleme.

Ligaportal: Welche Schwerpunkte setzen Sie aktuell, trainiert man für die Regionalliga etwa anders als für die 2. Liga?

Stefan Kulovits: Das ist ligaunabhängig, wir wollen die Spieler ja weiterentwickeln. Wir haben im Pressing gearbeitet, damit wir die Mechanismen besser hineinbekommen, dass man etwas vorgibt, wo die Mannschaft am Platz leichter reagieren kann auf Umstellungen beim Gegner. Das ist der Hauptschwerpunkt in der Vorbereitung, aber natürlich auch der Ballbesitzfußball, den wir forcieren möchten. Das hat in den letzten Tests sehr gut ausgeschaut.

Ligaportal: Welche Ziele verfolgt man in der neuen Spielzeit?

Stefan Kulovits: Wir wollen eine gute Rolle in der Liga spielen. Das nun in einer Platzierung auszudrücken, wäre unseriös, da ich die Liga und die Mannschaften noch zu wenig kenne. Die Begebenheiten auswärts werden natürlich schwieriger, die Plätze kleiner, von daher muss man sich auf neue Dinge einstellen. Ich möchte die Liga daher besser kennenlernen und erst nach den ersten Runden eine Einschätzung abgeben, wo es hingehen könnte. Wir wollen aber auf jeden Fall oben mitspielen.

