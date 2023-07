Goalie hält Elfer: Leobendorf schlägt Donaufeld klar [Video]

Details Freitag, 28. Juli 2023 22:51

SR Donaufeld empfing am Freitagabend in der ersten Runde der Regionalliga Ost den SV Leobendorf. Ein echter Favorit war nicht auszumachen, allerdings haben beide Cup-Spiele in den Beinen. Am Ende gab es einen klaren 4:1-Sieg für die Gäste aus Niederösterreich, bei denen vor allem Neuzúgang Marko Sahanek glänzte, auch wenn er kein Tor erzielen konnte. Die Leobendorfer feiern damit einen Saisonauftakt nach Maß.

Nervöser Start

In der Anfangsphase agieren beide Teams nervös. Weder die Donaufelder noch die Leobendorfer kommen wirklich gut ins Spiel. Das sollte sich ändern - zumindest auf Seiten der Gäste. In der 21. Minute steht es schließlich 1:0 für die Gäste. Thomas Bartholomay ist mit dem Kopf zur Stelle. Mit der Führung im Rücken wollen die Gäste nachlegen, woraus aber nichts wird. Ein Kopfball geht in dieser Phase knapp am Tor vorbei. Nach 30 Minuten schließlich auch die Donaufelder einmal - ein Halbvolleyschuss ist aber kein Problem für den Goalie der Gäste. Dann geht ein Schuss nach einem Konter klar drüber.

In der 34. Minute steht es 2:0 - Sahanek spielt mit einem Ferserl Oliver Pranjic frei, der zieht ab und der Goalie der Gastgeber wehrt den Ball ins eigene Tor ab. In der Folge sieht Donaufeld-Trainer Michorl Gelb, nachdem er sich über eine Entscheidung des Schiedsrichters zu sehr aufgeregt hatte. Kurz vor der Pause fällt auch noch das 3:0. Donaufeld-Goalie Nick Giuliani kann denn Ball nicht festhalten - aus dem Rückraum zieht Marco Miesenböck ab und das dritte Tor fällt. Dann geht es in die Kabinen.

Donaufeld vergibt Elfmeter

Im zweiten Durchgang startet Donaufeld besser. Es ergeben sich auch gleich Gelegenheiten, doch die beiden Schussversuche gehen knapp vorbei. In der 60. Minute zappelt das Leder schließlich doch im Tor von Leobendorf. Lukas Schöfl zieht ab und trifft. Die Donaufelder werfen in der Schlussphase dann alles nach vorne. In der 83. Minute die Riesenchance auf das 2:3, denn es gibt Elfmeter für die Gastgeber. Lukas Schwaiger im Tor der Gäste hält den Penalty. In der 88. Minute sieht Antonio Babic auch noch Gelb-Rot und Donaufeld beendet die Partie mit einem Mann weniger. Den Schlusspunkt der Partie setzt Mohamed Shousha mit dem 4:1, ehe der Schiri abpfeift.

Regionalliga Ost: SR Donaufeld – SV Sparkasse Leobendorf, 1:4 (0:3)

92 Mohamed Shousha 1:4

60 Lukas Schoefl 1:3

42 Marco Miesenboeck 0:3

34 Oliver Pranjic 0:2

21 Thomas Bartholomay 0:1

