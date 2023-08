Umkämpftes Spiel zwischen Marchfeld-Donauauen und Young Violets

Details Montag, 07. August 2023 21:30

Der FC Marchfeld-Donauauen traf in der 2. Runde der Regionalliga Ost auf die Young Violets. Beide Teams starteten mit eine Niederlage in die Saison und wollten dementsprechend drei Punkte einfahren. Daraus wurde aber nichts. Am Ende gab es ein leistungsgerechtes Unentschieden.

Keine Treffer

Das Spiel ist von Beginn an munter geführt. Die Gastgeber als auch die Gäste spielen nach vorne und mit offenem Visier. Beide Teams finden auch Tormöglichkeiten vor, doch das Leder will nicht ins Tor. Die Heimischen sind optisch überlegen, können aus dem Übergewicht im Mittelfeld aber nichts machen. Sens Vorstoß wird gerade noch vom Austria-Abwehrspieler von der Linie gekratzt. Die beste Chance haben die Violets, wo der Marchfelder Goalie gerade noch eingreifen kann. So plätschert das Spiel dann dahin und es geht mit dem 0:0 auch in die Pause.

Distanzschüsse ohne Erfolg

Die zweíte Halbzeit beginnt mit stärkeren Violets, den Schwung vom Ende der ersten Halbzeit mitnehmen. Man versucht es mit Distanzschüssen, die aber nichts einbringen. In weiterer Folge laufen sich beide Teams immer wieder in den Defensivreihen des Gegenübers fest. Auch die Marchfelder versuchen es über Distanzschüsse, die aber genausowenig einbringen. So endet das Spiel dann auch mit 0:0.

Hannes Friesenbichler (Trainer Marchfeld-Donauauen): "Ich denke, dass das Remis am Ende ein gerechtes Ergebnis ist. Wir hätten natürlich gerne drei Punkte eingefahren nach der Auftaktniederlage. Es war immer irgendwie ein Fuß dazwischen. Wir sind mit dem Kopf aber schon wieder in der nächsten Runde, werden die Fehler abstellen und fokussiert ins Spiel gehen."

Foto: Screenshot Youtube

Ligaportal-App: Über 1.000 Fußball-Spiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei