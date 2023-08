Aufsteiger SG Ardagger/Viehdorf will das Punktekonto schnellstmöglich anwachsen lassen

Details Mittwoch, 09. August 2023 15:09

Die SG Ardagger/Viehdorf hat sich im Zuge ihres Abenteuers Regionalliga Ost von Beginn an stark präsentiert. Einem 3:2-Heimsieg gegen den FCM Traiskirchen folgte am vergangenen Wochenende eine knappe Niederlage bei Wiener Viktoria, ein Zähler wäre dabei leistungsmäßig absolut im Bereich des Möglichen gewesen. Ligaportal hat sich mit Michael Unterberger, dem Erfolgscoach der Mannen aus dem Westen Niederösterreichs unterhalten. Unterberger spricht im Interview über seine Einschätzung zum Start, die Neuzugänge und die Ziele.

Ligaportal: Herr Unterberger, Ardagger hat zu Saisonbeginn starke Leistungen gezeigt, wie ist dieser Start Ihrer Meinung nach einzuordnen?

Michael Unterberger: Wir haben mit der Regionalliga Ost natürlich absolutes Neuland betreten, hatten hier keine Erfahrungen. So glaube ich, dass wir gut gestartet sind mit dem Sieg gegen Traiskirchen, wo wir gegen eine starke, spielerische Mannschaft gut dagegengehalten haben und glücklich sind, dass wir gleich voll anschreiben konnten. Zuletzt haben wir leider bei der Wiener Viktoria verloren, das war auch ein Spiel auf sehr kampfbetontem Niveau, leider haben wir unglücklich Gegentore bekommen und konnten dann nichts Zählbares aus Wien mitnehmen, nicht einmal einen Punkt, der sicherlich im Rahmen des Möglichen gewesen wäre.

Ligaportal: Inwieweit haben die Neuzugänge bereits in euer Spiel gefunden?

Michael Unterberger: Zuza als Neuzugang hat bereits zweimal von Beginn an gespielt, er hat sich gut eingefügt und gezeigt, dass er uns absolut bereichern kann, das Gleiche wird auch für Firat Inal gelten. Er hat in Amstetten viel in der Gebietsliga gespielt, mit der ersten Mannschaft trainiert. Er steigert sich von Woche zu Woche und wird sicherlich im Laufe der Herbstsaison auch gleich einmal ein Thema werden. Elias Reickersdorfer absolviert derzeit die Grundausbildung beim Bundesheer, hier gilt es, so viel Trainingszeit wie möglich zu haben und das eine oder andere Spiel in der Zweier-Mannschaft zu absolvieren. Wenn die Grundausbildung vorbei ist, wird er wieder ins Training einsteigen und seine Qualitäten abrufen können.

Ligaportal: Nach dem was Sie bis jetzt gesehen haben – welche Rolle wird man heuer in der Ostliga spielen können? Was sind die Ziele?

Michael Unterberger: Wir haben unser Ziel festgesetzt, indem wir den Klassenerhalt schaffen möchten, nichts mit dem Abstieg zu tun haben wollen. Wir wollen so schnell wie möglich Zuwachs am Punktekonto haben, ich glaube, dass das für das erste Jahr ein gutes Ziel ist. Wir wissen, dass wir hier von einer Liga sprechen, die viel Qualität hat und wo wir mit unseren Jungen dagegenhalten wollen, um schnellstmöglich Abstand von den unteren Rängen zu halten.

Ligaportal: Das nächste Spiel ist bekanntlich immer das schwierigste. Was erwartet euch gegen den FC Marchfeld, und worauf wird es ankommen?

Michael Unterberger: Eine absolute Qualitätsmannschaft, die sicher unter den Top fünf beziehungsweise drei anzusiedeln ist. Wir müssen das einfach annehmen, den einen oder anderen Kampf um die Bälle. Ich denke, sie haben eine spielerische Qualität, die ganz vorne anzusiedeln ist, darauf müssen wir uns gut einstellen und darauf achten, ihre Stärken gut zu neutralisieren und trotzdem auf uns zu schauen. Ziel ist es, dass unterm Stich wieder etwas Zählbares rauskommt, wir wieder einen Punkt machen oder sogar mehr.

