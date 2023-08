SR Donaufeld: „Das könnte ein Pluspunkt für uns sein“

Details Montag, 14. August 2023 12:56

Zieht man ausschließlich die Ergebnisse zurate, so kann konstatiert werden, dass der SR Donaufeld einen eher durchschnittlichen Start in die neue Saison der Regionalliga Ost verzeichnen konnte. Ein genauerer Blick auf das bisher Geschehene lässt die vier eroberten Punkte aus drei Spielen doch in einem anderen Licht erscheinen. Ligaportal hat sich exklusiv mit Werner Gössinger, dem sportlichen Leiter der Wiener, über den Auftakt, den aktuellen Status einzelner Spieler innerhalb der Mannschaft sowie den nächsten Gegner unterhalten.

Ligaportal: Herr Gössinger, vier Punkte aus drei Spielen – wie ist dieser Start konkret einzuordnen?

Werner Gössinger: Wir hatten mit Leobendorf eine Mannschaft als Gegner, die alles gewonnen hat und sicherlich ganz vorne mitspielen wird. Auch Rapid II hat eine sehr spielstarke Mannschaft, sie sind ein ganz starkes Team, ich gehe davon aus, dass sie am Ende ganz vorne dabei sein werden. Dann haben wir noch gegen den Wiener Sportklub gespielt, der ebenfalls über eine Mannschaft verfügt, die Ansprüche nach ganz oben stellt. Wir können mit den vier Punkten aus den bisherigen drei Partien ganz zufrieden sein.

Ligaportal: Wie haben sich bislang die Neuzugänge gemacht?

Werner Gössinger: Wir haben mit Holzmann und Holzer zwei Spieler bekommen, die sicher hohe Qualitäten haben, auch von Beginn an gespielt haben. Leider haben wir auch Verletzungspech, Widni hat sich im Cupspiel gegen Rapid eine schwere Verletzung zugezogen, fällt die gesamte Herbstsaison aus, Fischer hat Achillessehnenprobleme, das kann sich noch 14 Tage hinziehen. Dann war Babic noch gesperrt, wir haben also drei Spieler vorgeben müssen. Aber Holzer und Holzmann haben sich super eingefügt, sind, denke ich, Stützen der Mannschaft, und die jungen Spieler brauchen noch etwas Zeit. Wir sind mit allen sehr zufrieden.

Ligaportal: Welche Rolle wird man heuer spielen können? Eine ähnliche wie in der Vorsaison?

Werner Gössinger: Das wäre schön, man muss aber die Kirche im Dorf lassen. Wir hatten voriges Jahr vielleicht auch ein bisschen Glück und haben natürlich gute Leistungen gezeigt, sind nicht unverdient Dritter geworden. Man muss aber schon sehen, wer nun alles dabei ist mit Young Violets, Rapid II, Sportklub, Leobendorf sind da schon einige, die ganze vorne mit dabei sein werden. Da wird es natürlich ganz schwierig, unter die ersten Fünf zu kommen, aber das Ziel sollte ein guter Mittelfeldplatz sein, beziehungsweise wir peilen an, das obere Drittel zu erreichen.

Ligaportal: Noch kurz ein Blick auf den nächsten Gegner, was wird das für eine Aufgabe im bevorstehenden Wiener Derby, welche Attribute wird es brauchen?

Werner Gössinger: Wir müssen unsere Tugenden reinbringen. Wir sind gegen Rapid II und den Sportklub geschlossen aufgetreten, jeder ist für den anderen gelaufen, wenn wir das tun, und ein gutes Umschaltspiel an den Tag legen, dann haben wir unsere Qualitäten. Es wird natürlich schwer am Kunstrasen, Mauerwerk ist eine Mannschaft mit hoher Qualität, aufgrund der vielen Neuzugänge aber vielleicht noch nicht so ganz eingespielt. Das könnte ein Pluspunkt für uns sein, von der Qualität betrachtet, sind sie aber immer noch unter den besten Mannschaften in der Regionalliga. Das wird eine schwierige, aber lösbare Aufgabe.

