TWL Elektra kämpft noch mit der Chancenverwertung: Trainer Herbert Gager im Interview

Details Mittwoch, 23. August 2023 15:59

Lediglich drei Punkte aus den ersten vier Spielen, dazu aktuell noch sieglos – der Start von TWL Elektra in die neue Spielzeit der Regionalliga Ost ist objektiv betrachtet nicht nach Wunsch verlaufen. Die Wiener rangieren derzeit auf Platz 13, am kommenden Spieltag wartet auswärts Aufsteiger SV Oberwart. Ligaportal hat die Situation gemeinsam mit Herbert Gager, dem Trainer des Ostligisten, analysiert. Unter anderem nimmt der Coach dabei auch zur bisherigen Performance der Neuzugänge Stellung.

TWL muss effizienter werden

In einer fabelhaften Vorsaison 2022/23 landete TWL Elektra, für viele durchaus überraschend, souverän auf dem zweiten Tabellenplatz, geschlagen nur von der Übermannschaft aus Stripfing. An diese starken Leistungen konnte zuletzt noch nicht angeknüpft werden. „Im Spiel gegen Neusiedl, und zuletzt auch gegen Wiener Viktoria, sind wir an unserer Chancenverwertung gescheitert, diese Partien hätten wir unbedingt gewinnen müssen, wenn man die Leistung und die Tormöglichkeiten betrachtet. Gegen Traiskirchen wiederum hätten wir verlieren müssen, da haben wir sehr glücklich unentschieden gespielt. Gegen den FavAc hatten wir beim Stand von 0:0 zwei hundertprozentige Torchancen, die wir nicht gemacht haben, dann haben wir wieder das Gegentor bekommen, dann wird es gegen einen Aufsteiger, der sehr aggressiv und willig ist, natürlich schwer“, analysiert Herbert Gager die ersten Partien. Die Lösung liegt auf der Hand: „Unser Hauptaugenmerk muss darauf liegen, dass wir effektiver vor dem Tor sind, aber auch das eine oder andere Gegentor vermeiden.“

Neuzugänge im Prozess

Erschwerend hinzu kommt für den Vizemeister der Vorsaison, dass mit Ochrana und Cekaj zwei Neuzugänge ausfielen. „Das tut uns natürlich ein bisschen weh, zumal sie in unseren Planungen eine große Rolle gespielt haben, aber so ist der Fußball leider, sie sind uns bis jetzt nicht zur Verfügung gestanden, wir hoffen, dass sie bald wieder im Mannschaftstraining dabei sind und schnell wieder den Weg zurückfinden“, so Gager auf Nachfrage. Hamid Aminpur hat als Neuerwerbung wiederum eine sehr starke Vorbereitung gespielt, „jetzt in der Meisterschaft hat er aber noch nicht so ganz den Rhythmus, den er vorher vielleicht hatte, aber er ist ein sehr guter Spieler für uns, eine sehr große Verstärkung“, betont der Cheftrainer, der über Emre Yilmaz das Folgende sagt: „Es ist wie bei Aminpur so, dass die Umstellung von der Wiener Liga auf die Regionalliga ihre Zeit in Anspruch nimmt, diese Geduld müssen wir haben, in den Spielen haben sie aber schon gezeigt, dass sie Verstärkungen sind und sicher noch besser werden.“

Bereits am Freitag trifft man auswärts auf Oberwart. Gager zur bevorstehenden Aufgabe: „Es gibt heuer keine Mannschaft, wie voriges Jahr Stripfing, die über alle anderen zu stellen ist, in dieser Saison ist wirklich alles ausgeglichen. Sie sind sehr ambitioniert, haben ihre ersten beiden Heimspiele aber verloren, jetzt wollen sie natürlich alles in die Waagschale werfen, um zu gewinnen, auch wir wollen den ersten Sieg holen, daher wird das eine sehr schwierige Aufgabe, ein sehr ausgeglichenes Spiel, in welchem Kleinigkeiten darüber entscheiden werden, wer es besser macht, wird am Ende die Nase vorne haben.“

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.