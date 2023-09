Weltklasse-Tor von Rotter! Fallrückzieher brachte Wiener Viktoria drei Punkte [Video]

Details Montag, 11. September 2023 14:44

Die Wiener Viktoria konnte am Samstag Rapid Wien II in der Regionalliga Ost mit 2:0 bezwingen (zum Artikel). Damit stehen die Meidlinger bei 13 Punkten aus sieben Spielen und liegen nur drei Punkte hinter Leader Krems. Vor allem ein Tor stach am Samstag besonders hervor, und zwar das Tor von Dominik Rotter - er erzielte das 2:0 akrobatisch per Fallrückzieher.



Ein wahres Traumtor, das Rotter am Samstag erzielte. Die Fans waren entzückt. Das 2:0 war auch die Entscheidung, die der Polster-Truppe drei Punkte bracht.





Zum Video

>> Hier geht's zum Video auf Facebook





Foto: Josef Parak

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.