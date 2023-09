SC Krems-Coach und Ex-Nationalteam-Kapitän Thomas Flögel: "Es geht immer noch mehr!"

Details Mittwoch, 13. September 2023 15:17

Der Kremser SC steht nach sieben Runden in der Regionalliga Ost bei 16 Punkten. Damit führen die Niederösterreicher von Trainer Thomas Flögel die Tabelle an. LIGAPORTAL bat den ehemaligen Nationalteam-Kapitän und Schottland-Legionär an dieser Stelle zum Interview. Wir wollten von ihm unter anderem wissen, was er aus seiner Zeit auf der Insel ins Training heute einfließen lässt und wie er den bisherigen Saisonverlauf sieht.

LIGAPORTAL: Tabellenführer nach sieben Runden in der Regionalliga Ost: Sie können zufrieden sein, oder?

Thomas Flögel: „Ja, damit kann man recht zufrieden sein. Man muss aber auch sagen, dass wir darauf hingearbeitet haben, konkurrenzfähig zu sein und eine gute Rolle in der Liga zu spielen. Es ist dennoch nur eine Momentaufnahme. Wir werden aber versuchen, dass wir so weiterspielen.“

LIGAPORTAL: Die Liga ist sehr ausgeglichen…

Thomas Flögel: „Ja, die Liga ist sehr ausgeglichen und die Qualität in den Mannschaften kann sich sehen lassen. Da freut es einen natürlich noch mehr, wenn man Erster ist. Toll ist vor allem, wie es uns gelungen ist, Ausfälle zu kompensieren.“

LIGAPORTAL: Lassen Sie uns etwas weiterdenken – wo soll die Reise hingehen?

Thomas Flögel: „Gerade die Regionalliga sorgt bei vielen Vereinen für Herausforderungen. Das Sportliche ist das eine, das Wirtschaftliche das andere. Das heißt, Vereine müssen irgendwann die Entscheidung treffen, wo es hingehen soll. Ich bin froh, dass ich nur für das Sportliche verantwortlich bin. Es gab in der jüngeren Vergangenheit mehrere Beispiele – wie etwa Stripfing – was passiert, wenn sportlich der Aufstieg gelingt, dann aber woanders Dinge nicht umgesetzt werden können.“

LIGAPORTAL: Die Aufbruchsstimmung beim Kremser SC ist aber spürbar…

Thomas Flögel: „Natürlich ist das spürbar – auf ganzer Linie. Ich finde auch toll, dass auch die erfahrenen Spieler voll mitziehen und ich als Trainer da öfters Stopp sagen muss. Alle geben Woche für Woche Vollgas.“

LIGAPORTAL: Sie sagen Vollgas – was darf man darunter verstehen? Immerhin haben sie über 100 Spiele in der schottischen Premier League gemacht – gibt es schottische Härte in den Trainings?

Thomas Flögel: „Zunächst muss man einmal sagen, dass die Zeit in Schottland viele Jahre her ist. Ich kann aber sagen, dass ich auf der Insel gelernt habe, wie wichtig die körperliche Verfassung ist. Als ich nach Schottland kam, war das schwerste, was ich an Gewicht in meiner Hand getragen habe, ein Mistsackerl die Stiege hinunter (lacht). In Schottland reicht das nicht. Natürlich hat sich seitdem sehr viel im Fußball verändert. Die Trainingssteuerung ist sehr wichtig. Dennoch wurde für mich klar: Wenn ich gedacht habe, dass ich nicht mehr kann, ist immer noch etwas gegangen. Das versuche ich meinen Spielern zu vermitteln.“

LIGAPORTAL: Man hört, dass auch der Teamspirit in Krems stimmt…

Thomas Flögel: „Der Vorteil ist, dass man in Krems nicht extra etwas für das Teambuilding tun muss. Es ist bei Heimspielen meistens Volksfeststimmung und die Burschen sind nach den Spielen fleißig am Ausschenken von Wein.“

Foto-Copyright: Gert Bauer

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.