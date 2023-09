SC Neusiedl am See gegen SG Ardagger/Viehdorf: Intensive Begegnung ohne Sieger

Details Sonntag, 17. September 2023 10:41

In einer intensiven Begegnung in der Regionalliga Ost endete das Duell zwischen dem SC Neusiedl am See und der SG Ardagger/Viehdorf mit einem torlosen 0:0-Unentschieden. Für Aufsteiger Ardagger/Viehdorf war es die erste Reise ins Burgenland, und sie wurden von Anfang an gefordert.

Teams warten ab

Die Anfangsphase verlief abwartend, doch allmählich wurde das Spiel intensiver und teilweise auch ruppig. Es gab zahlreiche Zweikämpfe und Fouls, was dazu führte, dass Schiedsrichter Faruk Celebi insgesamt zehn Gelbe Karten verteilte - fünf auf jeder Seite.

Ardagger/Viehdorf hatte die besseren Torchancen in dieser Partie. Einmal hätte es beinahe mit ihrem schnellen Umschaltspiel geklappt. Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld spielte Martin Grubhofer den schnellen Alexander Weinstabl frei, aber Neusiedls Torwart Mathias Gindl konnte Weinstabls Schuss im Eins-gegen-Eins parieren. Ein anderes Mal kam Martin Grubhofer selbst aus guter Position zum Abschluss, doch sein Schuss wurde abgeblockt. Neusiedl hatte auf der anderen Seite eine gefährliche Situation durch einen Stanglpass von der linken Seite.

Umkämpftes Spiel

Der zweite Durchgang brachte kaum Veränderungen: Das Spiel blieb schnell und umkämpft, immer wieder unterbrochen durch Fouls. Neusiedl hatte eine Topchance durch Matus Paukner nach einem Querpass, aber sein Schuss verfehlte das Tor von Ardagger/Viehdorfs Schlussmann Moritz Herbst.

Insgesamt war Ardagger/Viehdorf, besonders in der Schlussphase, aktiver und drängte auf die Führung. Die beste Gelegenheit dazu hatte Franz Kaltenbrunner, der nach einem abgewehrten Eckball aus der Ferne abzog, jedoch nur die Stange traf. Kapitän Richard Aigner hatte eine Kopfballchance, und Standardspezialist Ferdinand Unterbuchschachner hätte beinahe einen Freistoß verwandelt, aber es blieb beim torlosen Unentschieden.

Dennoch war es für Ardagger/Viehdorf ein ermutigendes Spiel, da sie erstmals in der Regionalliga auswärts punkteten. Sportdirektor Wolfgang Riesenhuber lobte die Mannschaft für ihre hervorragende Leistung und glaubte, dass sie dem Sieg näher waren als Neusiedl.

Fotos: Michael Weiss

