Nach Betrugsverdacht bei FC Mauerwerk: Jetzt ermittelt die Polizei!

Details Dienstag, 26. September 2023 10:52

Vergangene Woche drang an die Öffentlichkeit, dass der FC Mauerwerk aus der Regionalliga Ost – nachdem Betrugsverdacht bestand – betroffene Spieler suspendiert hat. Hintergrund war die 0:8-Niederlage gegen Traiskirchen. Offenbar dürfte auch gewettet worden sein. Inzwischen ermittelt die Polizei. LIGAPORTAL hat alle Infos.

Severin Moritzer von Play Fair Code betont gegenüber LIGAPORTAL, dass umgehend die Polizei die Ermittlungen aufgenommen hat. „Das ist ein normaler Vorgang“, erklärt der Geschäftsführer des Vereins Play Code Fair, der sich die Wahrung der Integrität im Sport durch Prävention und Bewusstseinsbildung Sportwettbewerbe ohne Spielmanipulation und Wettbetrug, zum Ziel gesetzt hat.

„Besonders in dem Fall ist nur, dass der Verein an uns herangetreten ist, was aber damit zusammenhängt, dass die Angelegenheit davor schon in den Medien zu lesen war. Wir sind sozusagen die Kommunikationsschnittstelle zwischen Verband, Verein und Polizei“, so Moritzer weiter. Für den Moment sei es das aber auch schon wieder gewesen. Erste Sichtungen von Videomaterial wurden bereits durchgeführt. Beobachtet wird auch der internationale und nationale Sportwettenmarkt – beispielsweise ob größere Summen auf das 0:8 gewettet wurden. Schon in den zwei Spielen vor dem Duell mit Traiskrichen gab es hohe Niederlagen für Mauerwerk.

