SV Leobendorf vor Cup-Kracher gegen SK Sturm Graz: "Wir sind bereit!"

Details Dienstag, 26. September 2023 14:57

Für den SV Leobendorf aus der Regionalliga Ost steigt am morgigen Mittwoch um 19 Uhr das Spiel des Jahres. In der zweiten Runde des ÖFB-Cups treffen die Niederösterreicher auf keinen geringeren als Cup-Titelverteidiger SK Sturm Graz (LIVE im LIGAPORTAL-Liveticker). LIGAPORTAL sprach an dieser Stelle mit dem sportlichen Leiter der Leobendorfer, mit Michael Tackner. Wir sprachen mit ihm über die Rollenverteilung, Fans und den bisherigen Saisonverlauf.

„Die Freude ist natürlich riesengroß“, so der sportliche Leiter Michael Tackner. Auch wenn das Stadion der Niederösterreicher auf 1.500 Fans begrenzt ist, dürfen die Leobendorfer mit gehörig Anfeuerung seitens der Ränge reichen. „Man muss zwar dazu sagen, dass für uns natürlich Sturm Graz nicht Rapid ist und dementsprechend der Andrang nicht so enorm ist wie er bei Rapid wäre. Aber das ändert nichts daran, dass alle im und um den Verein heiß auf die Partie sind.“

Und wie schaut es mit Siegchancen der Leobendorfer aus? Die bisherige Saison der Leobendorfer in der Regionalliga Ost verläuft nicht ganz nach Wunsch. Nach 9 Partien steht man bei 13 Punkten. „Es läuft noch nicht so, wie wir uns das vor der Saison vorgestellt hatten. So ehrlich muss man sein“, so Tackner. Und gegen Sturm? „Die Mannschaft wird alles versuchen, Sturm zu ärgern und den Steirern ein Bein zu stellen“, so der sportliche Leiter.

Die Rollen seien dennoch klar verteilt. „Über die Favoritenrolle brauchen wir nicht zu diskutieren, der Cup hat aber eigene Gesetze. Wir sind bereit und freuen uns auf ein Fußballfest.“

