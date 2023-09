Traumurlaub im 5-Sterne-Hotel: 4 Nächte ab 660 € p.P.!

Details Mittwoch, 27. September 2023 10:27

Im Fünf-Sterne-Wellnessresort Amonti & Lunaris verbringt die ganze Familie Wintertage vom Feinsten. Während sich die Erwachsenen in erlesenen „Adults only“ Areas hervorragend entspannen können, erwartet die Kids eine lustig-spannende Freizeitwelt ganz nach ihren Vorstellungen. Der Alltag hat keinen Zutritt. Vielmehr ist in dem charmanten Wellnessresort Familienzeit angesagt, wie sie schöner nicht sein könnte. 4 Nächte buchen – 3 Nächte bezahlen, ab 660 € pro Person – das klingt nach einem tollen Angebot. Buche jetzt gleich einen traumhaften Skiurlaub in diesem absoluten Top-Hotel » zur Hotel-Website

Augenschmeichelndes und modernes Design, Hotelkomfort am allerletzten Stand der Dinge und die vielfältigen Bedürfnisse von Eltern und Kindern vereinen sich im Amonti & Lunaris Wellnessresort auf gekonnte Art und Weise. Die Familienleistungen überzeugen: Kinderbetreuung ab zwei Jahre, Mini Club und Junior Club, eine Spa-Lodge for adults only, ein herrlicher Sky-Garden und eine „außerirdische“ Welt am „Blue Planet“, wo die Familienwellness ihren Platz hat. Ein Wellness-Hideaway, das kompromisslos Akzente auf höchstem Niveau setzt, bringt Kinderaugen zum Leuchten und der Erwachsenen Körper und Seele zur Ruhe. Und es gibt viel zu erleben rund um das Amonti & Lunaris.



Erlebniswelt Klausberg – direkt beim Amonti & Lunaris

Direkt an Lift und Piste der Skiarena Klausberg im Ahrntal liegt das AMONTI & LUNARIS Wellnessresort. Über 73 km Pistenspaß mit absoluter Schneesicherheit finden Skifahrer und Snowboarder im Ahrntal (Top Lage direkt an Lift und Piste der Skiarena Klausberg, Schneesicherheit bis April, 73 km Pisten, 23 Aufstiegsanlagen in der Skiworld Ahrntal von 950 bis 2.510 m und vieles mehr) - mit Skischule, Skikindergarten und Skiverleih.

Ein Wellness-Rooftop nur für die Erwachsenen

Die Erwachsenen begeben sich am Rooftop in neue Sphären. Die Sky Lounge ist für alle über 18 reserviert. Wer zwischen Panoramasauna und Sky Pool, Liegen und Relax-Ruheoasen, heißem Sauna-Aufguss und prickelndem Ice-Cube wandelt, der fühlt sich schwerelos. Eintauchen mit Bergblick in die ganzjährig beheizten In- und Outdoor-Pools, Themensaunen, die die Sinne berühren, Sport und Fitness holen die Natur ins Innere, Yoga und Bewegung, wohltuende Behandlungen, entspannende Massagen, feinste Naturprodukte, Ruhepole für Glücksmomente – so kann Wellness sein.

Bambi Park, Mini- & Junior-Club

Im Hotel gibt es Kinderbetreuung das ganze Jahr über: Täglich von 10.00 bis 19.00 Uhr für Kinder ab zwei Jahren. Während sich die Kleinen im neuen Mini-Club ausleben, können Teenager im Junior-Club zusammen Spaß haben. Minirutsche und Kinderhaus für kleine Abenteurer sowie Videogames und Tischfußball für aktive Teenies: Der Familienurlaub im AMONTI & LUNARIS bietet ein echtes Familienerlebnis für Groß & Klein.

Das neueste Wellnessresort Südtirols mit über 6000 m² Spa- und Wellnessanlage!

Unzählige Premiumleistungen bereits inklusive



bereits inklusive Herausragende Kulinarik : Heimische Delikatessen und internationale Klassiker auf hohem Niveau

: Heimische Delikatessen und internationale Klassiker auf hohem Niveau Magic Moments, welche den Urlaub so besonders machen

welche den Urlaub so besonders machen Exklusive Zimmer & Suiten spiegeln die landschaftliche Vielfalt unseres Seitentals in Südtirol wieder

spiegeln die landschaftliche Vielfalt unseres Seitentals in Südtirol wieder Familie Steger ist Gastgeber aus Leidenschaft – seit über 50 Jahren

Über 90 zuvorkommende, freundliche Mitarbeiter

Zur Hotel-Website



AMONTI Klausbergstr. 55

39030 Steinhaus im Ahrntal

39030 Steinhaus im Ahrntal

Südtirol - Italien

LUNARIS Hittlfeld 1a

39030 Steinhaus im Ahrntal

39030 Steinhaus im Ahrntal

Südtirol - Italien

Die beiden Hotels sind unterirdisch direkt miteinander verbunden.





