Nach schwerer Verletzung von Philip Dimov: Genesungswünsche aus ganz Österreich

Details Montag, 16. Oktober 2023 17:58

Philip Dimov vom Wiener Sport-Club verletzte sich am Samstag im Spiel gegen TWL Elektra in der Regionalliga Ost bei einem Zusammenstoß so schwer am Kopf, dass er in der Zwischenzeit ins künstliche Koma versetzt werden musste (zum Bericht). Die Verletzung des langjährigen Kapitäns der Hernalser sorgte in den vergangenen 48 Stunden für enorme Anteilnahme. Nicht nur Spieler, Funktionäre und Fans, sondern auch Vereine schicken ihm Genesungswünsche.

So tragisch der Fall von Philipp Dimov ist, so schön kann der Fußball dann auch sein. Spieler, Fans und Vereine - wie der First Vienna FC - schicken Genesungsgrüße. Auch auf unserer Facebookseite sind Dutzende mit den Gedanken bei Dimov. Allein auf der Facebookseite des Sport-Clubs gab es mehr als 400 Reaktionen und über 100 Kommentare.

Auch wir hoffen, dass es bald ein positives Update zum Gesundheitszustand von Philip Dimov gibt. Bis dahin wünschen wir dem Spieler beste Genesung.

Foto: Screenshot Youtube

