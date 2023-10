So steht es um langjährigen Wiener-Sport-Club-Kapitän Philip Dimov

Details Donnerstag, 19. Oktober 2023 10:58

Am vergangenen Samstag verletzte sich Philip Dimov vom Wiener Sport-Club im Spiel gegen TLW Elektra in der Regionalliga Ost so schwer am Kopf, dass er umgehend in das AKH geflogen werden musste (zum Artikel). Inzwischen gab der Klub ein Update zum Gesundheitszustand des langjährigen Kapitäns bekannt.

"Der Zustand von unserem langjährigen Capitano Philip Dimov ist weiterhin unverändert, wir hoffen jeden Tag auf bessere Nachrichten, sind in Gedanken bei ihm, schicken ihm Kraft", heißt es auf der Facebook-Seite der Hernalser.

Das Heimspiel am Freitag gegen den FC Mauerwerk soll trotzdem stattfinden. "Weil unser Team gerne zusammenkommen will, um das Erlebte gemeinsam zu verarbeiten und sich in dieser schweren Zeit zusammen mit den Fans, so gut es eben geht, mit Liga-Alltag und Fußballspielen ablenken will. Wir hoffen auf euren Support und sehen einander am Freitag", so der Verein weiter.

Auch LIGAPORTAL hofft auf baldige positive News zu Philip Dimov.

Foto: Chris Glanzl

