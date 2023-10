Spielunterbrechnung und Gänsehaut: Ostliga gedenkt schwer verletztem Philip Dimov [Video]

Details Freitag, 20. Oktober 2023 22:06

Gänsehaut bei Spielen des Wiener Sport-Clubs gegen FC Mauerwerk und den Young Violets gegen TLW Elektra in der Regionalliga Ost am Freitag. Am vergangenen Samstag zog sich der langjährige WSC-Kapitän Philip Dimov im Spiel gegen Elektra schwere Kopfverletzungen zu. Jetzt applaudierten Fans, Funktionäre und Mannschaften in der 14. Minute und gedachten so dem im Koma liegenden Kicker.

Als die 17. Minute anbrach, war es bei den Spielen der Young Violets und des Sport-Clubs so weit. Die Fans standen auf, die Spiele wurden sogar unterbrochen, um Philip Dimov - der passend die Trikotnummer 17 trägt - zu gedenken. Der Applaus sorgte für echte Gänsehaut auf den beiden Plätzen.

Young Violets vs. TWL Elektra, Austria-Akademie.

17 Minuten gespielt – Unterbrechung und Applaus für Philip #Dimov 👏🙏#RLO pic.twitter.com/tUz8TDxiVr — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) October 20, 2023

Foto: Chris Glanzl

