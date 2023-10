Auch die Fans von Rekordmeister Rapid: Genesungswünsche an Philip Dimov

Details Sonntag, 22. Oktober 2023 18:48

Nicht nur die Klubs in der Regionalliga Ost haben dieses Wochenende Genesungswünsche an Wiener Sport-Club-Kapitän Philip Dimov geschickt (zum Artikel), sondern sogar Österreichs Rekordmeister SK Rapid. Dimov verletzte sich vor einer Woche im Spiel gegen TLW Elektra bei einem Zweikampf so schwer am Kopf, dass er ins Koma gesetzt wurde.

Nachdem am Freitag Spiele in der Ostliga unterbrochen wurden, um dem verletzten WSC-Kapitän Genesungswünsche via Applaus zu schicken, gab es am Sonntag auch eine tolle Geste der Fans von Rapid im Bundesliga-Spiel zwischen Rapid und Austria Klagenfurt.

Foto: Dotter

