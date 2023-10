Wunder! Nach Reanimationsraum und Koma: Wiener Sport-Clubs Dimov hat Augen geöffnet!

Details Dienstag, 24. Oktober 2023 19:51

Am Samstag vor einer Woche verletzte sich Philip Dimov vom Wiener Sport-Club im Spiel gegen TLW Elektra in der Regionalliga Ost so schwer am Kopf, dass er umgehend in das AKH geflogen werden musste (zum Artikel). Dort wurde er sogar ins Koma versetzt. Inzwischen gab der Klub ein Update zum Gesundheitszustand des langjährigen Kapitäns bekannt.

Und es sind Gott sei Dank erfreuliche News, die der Verein am Dienstagabend bekannt gab. Philip Dimov hat am Dienstagnachmittag die Augen geöffnet, ist wach und ansprechbar. Der Klub bittet aber weiterhin um die notwendige Ruhe.

Am Sonntag hatten unter anderem sogar die Rapid-Fans Genesungswünsche an Dimov geschickt (zum Artikel).

LIGAPORTAL hofft auf vollständige Genesung von Philip Dimov.

