Spendenaktion für aus Koma erwachten Philip Dimov: Termin für Wiener Sport-Club gegen TWL Elektra fixiert

Details Dienstag, 14. November 2023 14:31

Eigentlich hätte der 14. Oktober 2023 zu einem launigen Fußballnachmittag in Wien werden sollen. TWL Elektra traf in der Regionalliga Ost auf den Wiener Sport-Club. Plötzlich in der 14. Minute kam es aber zu einem folgenschweren Zweikampf zwischen dem langjährigen Sport-Club-Kapitän Philip Dimov und einem Elektra-Kicker. Die Folge des Zusammenstoßes: Notarzt, Hubschrauber, Spielabbruch - der Spieler musste aufgrund seiner schweren Kopfverletzungen ins künstliche Koma versetzt werden (zum Artikel). Nun - am kommenden Freitag - wird das Spiel fortgesetzt.

Nach wie vor hält sich der Verein ZURECHT bedeckt mit Informationen zu Dimov - jedoch am 24. Oktober die erste Positivmeldung: Dimov öffnete überraschend die Augen (zum Artikel). Am Freitag, den 17. November 2023 um 19:00 Uhr, findet nun das Wiederholungsspiel zwischen TWL Elektra und dem Wiener Sport-Club statt. "Neben aller sportlichen Rivalität steht in diesem Spiel aber eine Spendenaktion im Mittelpunkt. TWL Elektra und der Wiener Sport-Club haben sich darauf verständigt, dass keine Eintrittskarten zum Verkauf aufgelegt werden", heißt es auf der Website des Wiener Sport-Clubs.

Es wird beim Eingang eine Spendenbox für freiwillige Spenden errichtet. Der Gesamterlös wird dann der Familie Dimov zur Verfügung gestellt und soll in diesen belastenden Tagen zumindest finanziell etwas Linderung schaffen. "Zwei Vereine - eine gemeinsame Aktion für Dimi", so der Klub.

Das Spiel wird es natürlich wie gewohnt im LIGAPORTAL-Liveticker mitzuverfolgen sein => https://ticker.ligaportal.at/

Foto: Chris Glanzl

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.