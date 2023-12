Junge Talente im Fokus - SK Rapid II auf dem Weg zum Wiederaufstieg

Details Dienstag, 19. Dezember 2023 19:05

Der SK Rapid II aus der Regionalliga Ost beendete die Hinrunde mit 35 Punkten auf Rang 1 der Tabelle und möchte in der zweiten Saisonhälfte diesen Aufstiegsplatz nicht mehr aus der Hand geben. Seit Mitte November ist Trainer Jürgen Kerber im Amt und kann sehr zufrieden mit der ersten Saisonhälfte auf die Tabelle und die aktuelle Ausgangslage blicken. Nach einem durchwachsenen Saisonstart kämpft man sich mit wichtigen Siegen zurück ins Tabellenmittelfeld und kann mit weiteren Siegen gegen große Namen sich in die Top drei befördern. Nach mehreren Heim als auch Auswärtssiegen in Folge steht man nach der 1. Saisonhälfte nicht nur in der Gesamttabelle sondern auch in der Heimtabelle auf Platz eins.

3:0 Heimerfolg gegen den Kremser SC

In Hütteldorf fühlt man sich wohl

Die Rapid Amateure zeigen in der laufenden Saison beeindruckende Leistungen und stehen verdient an der Tabellenspitze. Mit einem klaren Ziel vor Augen streben sie den Wiederaufstieg an, wobei vor allem ihre Konstanz und Dominanz in Heimspielen hervorstechen. Die Mannschaft setzt dabei verstärkt auf junge Spieler und Talente, die den Sprung in die Kampfmannschaft anstreben. Mit einer Bilanz von 7 Siegen aus 8 Heimspielen demonstrieren die Rapid Amateure ihre Stärke auf heimischem Boden. Lediglich gegen Donaufeld mussten sie eine Niederlage einstecken, was als Ausnahme in ihrer ansonsten beeindruckenden Heimspielserie gilt. Diese beeindruckende Konstanz bildet die Grundlage für ihre aktuelle Tabellenführung und gibt ihnen Rückenwind für den angestrebten Wiederaufstieg.

Revanchekrimi und Blick in die Zukunft

Der spannende Krimi gegen den Kremser SC, der mit einem knappen 4:3-Sieg für die Gegner endete, zeigte die Entschlossenheit der Rapid Amateure. In der Rückrunde gelang ihnen die Revanche mit einem überzeugenden 3:0-Sieg, der ihre mentale Stärke und Fähigkeit zur Weiterentwicklung unterstreicht. Das Team plant, die erfolgreiche Saison mit derselben Intensität fortzusetzen und dabei weiterhin auf junge Talente zu setzen. Die Integration vielversprechender Spieler in die Profimannschaft bleibt ein vorrangiges Ziel, und der angestrebte Wiederaufstieg würde nicht nur den Erfolg der Mannschaft, sondern auch die Förderung des fußballerischen Nachwuchses krönen.

Auf dem richtigen Weg zum Erfolg

Die Rapid Amateure haben sich mit ihrer konstanten Leistung und Heimstärke eine aussichtsreiche Position im Kampf um den Wiederaufstieg erkämpft. Die Mischung aus erfahrenen Spielern und talentierten Nachwuchskräften verspricht eine vielversprechende Zukunft für den Verein. Mit dem klaren Fokus auf Heimsiege und der Bereitschaft, aus Niederlagen zu lernen, setzen die Rapid Amateure ein Zeichen im österreichischen Fußball. Der Weg zum Wiederaufstieg ist geebnet, und die Hoffnung auf eine erfolgreiche Integration junger Talente in die Profimannschaft lässt die Fans voller Optimismus auf die kommenden Spiele blicken.

Foto: SK Rapid/Manfred Szieber

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.