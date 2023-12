SR Donaufeld-Coach Michorl: "Haben mit unseren Ergebnissen im Herbst Verein überholt!"

Details Mittwoch, 20. Dezember 2023 13:04

Hinter SR Donaufeld liegt eine bärenstarke Saison in der Regionalliga Ost. Zwischenzeitlich sah es sogar so aus, als könnten die Donaufelder Herbstmeister werden. Ein kleiner Einbruch in den letzten drei Spielen machte dem Verein dann aber doch noch einen Strich durch die Rechnung. LIGAPORTAL sprach mit dem Trainer der Donaufelder, Josef Michorl. Wir wollten von ihm unter anderem eine Einschätzung des Frühjahrs.

Starke Ergebnisse

"Wir haben mit unseren Ergebnissen den Verein überholt", verweist Michorl auf die Infrastruktur und weitere Maßnahmen, die der Verein setzen muss, um auch in Zukunft in der Regionalliga Ost eine gute Rolle zu spielen. Ob man mit einem so starken Herbst gerechnet habe? "Naja, wir haben ja letztes Jahr den Einzug in den ÖFB-Cup geschafft. Insofern war der Plan, wieder ganz vorne dabei zu sein. "Das ist uns lange Zeit auch sehr gut gelungen. Darauf können wir auch stolz sein. Die Jungs haben das super gemacht. Aber wie gesagt, wir müssen infrastrukturell aufholen", verweist Michorl auf eine mögliche Zukunft in der 2. Liga, wo der Verein langfristig hin will. "So etwas macht aber nur Sinn, wenn die Infrastruktur und die Rahmenbedingungen passen", so Michorl. Derzeit wird zum Beispiel an einer Flutlichtanlage gearbeitet.

Viele Faktoren

Doch zurück zum Sportlichen: Lange Zeit sah es sogar so aus, als könnten sich die Donaufelder den Herbstmeistertitel sichern. "Und unser Ziel ist es natürlich auch, am Ende ganz vorne zu stehen", gibt Michorl die Richtung vor. Ob es am Ende wirklich klappt, hänge von vielen Faktoren ab. Wichtig sei, dass man als Team zusammenbleibe, auch wenn es, wie Michorl betont, sehr reizvoll sei, Spiele in höhere Klassen zu bringen. "Das ist immer eine Belohnung für die Arbeit im Verein", so der Coach, der betont, dass man sich auch als Verein sieht, der jenen ein Umfeld bietet, die es bei den ganz großen Klubs in Wien vorerst nicht schaffen. "Da bietet die Regionalliga eine perfekte Basis, um sich wieder ins Schaufenster zu stellen."

Foto: Anja Haller Sportfotos

