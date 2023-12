75 Zweitligaspiele, jetzt Regionalliga Ost: Csaba Mester - SV Oberwart umgarnt weitere Kracher

Details Samstag, 23. Dezember 2023 10:44

Am morgigen Sonntag ist Heiligabend. Beim SV Oberwart aus der Regionalliga Ost gab es bereits die Bescherung. Csaba Mester schnürt ab sofort die Schuhe bei den Burgenländern. Der 21-Jährige soll im Mittelfeld der Oberwarter wirbeln und die Mannschaft von Trainer Klaus Guger zum Klassenerhalt führen. Mester ist aber nicht der einzige Kicker, der von den Oberwartern umgarnt wird/wurde. LIGAPORTAL hat alle Infos.

Der 21-Jährige spielte in der ADMIRAL 2. Liga

Mester war bis 2015 beim Győri ETO FC in Ungarn aktiv. Nach einem halben Jahr in Wien bei FV Austria XIII schloss er sich im Februar 2016 der Akademie des FC Red Bull Salzburg an. Im August 2018 erfolgte der Wechsel zur Zweier der Austria Wien. Im Oktober 2018 gab er sein Debüt in der 2. Liga, als er am elften Spieltag der Saison 2018/19 gegen den SC Austria Lustenau in der Startelf stand. Im Juni 2020 wurde er erstmals für die erste Mannschaft gegen den FC Admira Wacker Mödling berufen.

In fünf Jahren bei den Young Violets absolvierte er insgesamt 75 Zweitligapartien (10 Tore, 8 Vorlagen), bevor das Team 2023 aus der 2. Liga abstieg. Nach der Saison 2022/23 verließ er schließlich die Violetten und kehrt jetzt nach Österreich zurück. "Csaba ist eine echte Verstärkung für uns. Wir freuen uns sehr, dass er ab sofort bei uns spielt", heißt es von Vereinsseite.

Neben Mester haben auch Torjäger Ziga Skoflek vom TUS Heiligenkreuz am Waasen (steirische Landesliga), sowie Mittelfeldspieler Mario Pilz und Innenverteidiger Stefan Pfeifer vom SC Kalsdorf (steirische Landesliga) das Interesse der Oberwarter geweckt.

Foto: GEPA Admiral