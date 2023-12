Toni Polster notoperiert: Das war der Grund für die kurzfristige PK-Absage

Details Donnerstag, 28. Dezember 2023 22:11

Am Donnerstagvormittag sagte Fußball-Legende Toni Polster für die Pressekonferenz hinsichtlich seiner Tor-Klage gegen den ÖFB ab (zum Artikel), am Donnerstagabend wurde nur bekannt, was der Grund für die kurzfristige Absage war.

Wie die Krone berichtet, musste der Ex-Köln-Legionär und Trainer von SC Wiener Viktoria aus der Regionalliga Ost nach einem Magendurchbruch notoperiert werden. Inzwischen liegt er auf der Intensivstation.

Die Ligaportal-Redaktion wünscht Toni eine schnelle Genesung.

Foto: Screenshot Youtube