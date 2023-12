Toni Polsters Co-Trainer Kurt Castek: "Der Lange wird kämpfen!"

Details Freitag, 29. Dezember 2023 12:33

Damit hatte am Donnerstagvormittag wohl niemand gerechnet. Zwar sagte Toni Polster kurzfristig für die geplante Pressekonferenz zur Klage gegen den ÖFB bezüglich der Anrechnung seiner Nationalteamtore krankheitsbedingt ab (zum Artikel), zu dem Zeitpunkt ahnte aber niemand, dass er wenige Stunden später nach einem Magendurchbruch notoperiert und intensivmedizinisch betreut werden muss. LIGAPORTAL hat indes bei Polsters Wiener Viktoria nachgefragt, wo die Betroffenheit groß ist.

Toni Polster war lange Zeit ein Kölner Gaisbock

Tiefer Schock

Kurt Castek, Co-Trainer von SC Wiener Viktoria in der Regionalliga Ost, wo Polster seit mehr als zehn Jahren den Übungsleiter macht, ist besorgt. "Der Schock sitzt tief", so der Jugendfreund Polsters, der gemeinsam mit dem Ex-Köln-Goalgetter in der Jugend der Wiener Austria kickte. "Wir beten alle, dass es dem Toni bald wieder gut geht", so Castek, der auf die erst kürzlich erledigte Hüftoperation und Coronainfektion Polsters hinweist. "Wenn der Teufel Kinder hat, dann hat er viele", so Castek, dessen Gedanken - so wie die Gedanken vieler Fans und Vereine (darunter die Austria Wien) auf Facebook - beim Ex-Internationalen sind. Wie mittlerweile bekannt wurde, war Polster am Donnerstag sogar noch zur Pressekonferenz angereist, musste aber vor lauter Schmerzen ins Auto zurück.

Toni schafft das

Dass bei den Viktorianern die Sorge und Anteilnahme groß ist, verwundert nicht. "Toni ist ein ganz besonderer Mensch. Sein Schmäh kombiniert mit seiner Professionalität ist bemerkenswert", so Castek. Junge als auch erfahrene Spieler würden zu ihm aufblicken. "Die Erfolge, die Toni als Spieler gefeiert hat, sind einzigartig - das wissen die Spieler", so Polsters Co, mit dem der frühere Legionär seit acht Jahren in Meidling zusammenarbeitet. Trotz der Sorge ist Castek aber überzeugt davon, dass es Polster demnächst wieder besser gehen wird: "Der Lange wird kämpfen und das schon machen!"

Auf der Facebookseite von Toni Polster wurde inzwischen verlautbart, dass der Zustand des Wieners den Umständen entsprechend gut bis sehr gut ist.