Nach Not-OP und pünktlich zum Start ins Jahr 2024 - Toni Polster wendet sich aus Spital an seine Fans

Details Montag, 01. Januar 2024 13:58

Zwischen Weihnachten und Neujahr wurde Toni Polster mit einem Magendurchbruch ins Krankenhaus eingeliefert, was in ganz (Fußball-)Österreich für große Aufregung sorgte. Der Notfall ereignete sich kurz vor seiner Pressekonferenz zur Klage gegen den ÖFB wegen dreier nicht anerkannter Länderspieltore (zum Artikel). Diese Pressekonferenz musste er kurzfristig absagen. Nun - fast pünktlich zum Start ins Jahr 2024 - wandte sich der Trainer des SC Wiener Viktoria aus der Regionalliga Ost erstmals via Social Media an seine Fans.

Polster teilt ein Bild, auf dem er seinen Followern symbolisch zuwinkt, und bedankt sich schriftlich für die zahlreichen Nachrichten, Genesungswünsche und Anteilnahme. Er erklärt, dass es ihm den Umständen entsprechend gut gehe und er sich auf dem Weg der Besserung befinde.

Die Nachrichten über Tonis Gesundheitszustand gelangten nach und nach über sein Management, seinen Anwalt und seinen Verein, die Wiener Viktoria, an die Öffentlichkeit. Bald hieß es, Toni sei zumindest "über den Berg". Nun meldet er sich persönlich zu Wort, was Hoffnung und Erleichterung auslöst.