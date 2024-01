Wiener Sport-Club holt Mittelfeldmotor von SV Ried

Details Mittwoch, 03. Januar 2024 20:35

Der Wiener Sport-Club aus der Regionalliga Ost hat nun das erste Mal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Nach einem unzufriedenstellenden Herbst verstärken sich die Hernalser mit einem Kicker aus der 2. Liga. LIGAPORTAL hat alle Infos.

Die Rede ist von Oguzhan Özlesen von der SV Ried. Er ist 21 Jahre alt und Mittelfeldspieler. "Wir haben ihn schon sehr lange auf unserem Zettel, daher bin ich sehr froh, dass es geklappt hat. Ogi ist ein sehr variabel einsetzbarer Spieler im Zentrum mit Zug zum Tor und ausgezeichneten technischen Fähigkeiten, der uns in der Rückrunde trotz seines jungen Alters definitiv neue Möglichkeiten eröffnen wird.“ so Sektionsleiter David Krapf-Günther.

"Der Verein und besonders David haben sich sehr um mich bemüht, dadurch war die Entscheidung zum Wiener Sport-Club zu kommen eine leichte führ mich. Es ist nicht selbstverständlich sich so um einen Spieler zu bemühen, auch über mehrere Jahre. Ich möchte nach meiner Zeit in Ried wieder aufzeigen, ich bin hungrig, möchte meinen Beitrag leisten und vor diesem Publikum wird es auch für mich eine unglaubliche Erfahrung", so Özlesen.

Aleks Kostic wird die Hernaler hingegen nach einem halben Jahr wieder verlassen.

Foto-Copyright: WSC