Die Farbenspiele der Regionalliga Ost - Analyse der Kartenstatistik in der Hinrunde

Details Freitag, 05. Januar 2024 14:26

Die Regionalliga Ost hat in der laufenden Saison eine faszinierende Vielfalt an Spielerlebnissen und intensiven Momenten geboten. Insbesondere die Kartenstatistik bringt Klarheit über die Aggressivität und den Spielfluss der Mannschaften. Wir werfen einen genaueren Blick auf die Anzahl der gelben und roten Karten, um festzustellen, welche Teams in der ersten Saisonhälfte besonders herausstachen und welche Begegnungne besonders hitzig waren!

Kartenduell - Wo geht es auf dem Rasen so richtig rund

Beginnen wir mit den roten Karten, dem klaren Zeichen für eine wild geführte Partie. Armin Pester von Draßburg und Christopher Stadler von FC Marchfeld Donauauen haben jeweils eine rote Karte erhalten und waren in dem darauf folgenden Spiel gesperrt. Diese Spieler haben sich in der Hinrunde als besonders temperamentvoll und aggressiv in ihrem Spielverhalten erwiesen. Die gelb/roten Karten kamen ebenso oft zum Einsatz wie die roten Karten. Michael Tercek von FCM Flyeralarm Traiskirchen und Philip Dimov vom Wiener Sport-Club haben sich mit je zwei Verwarnungen in die Kabine verabschiedet. Solche Spieler tragen nicht nur zu einer erhöhten Spannung bei, sondern beeinflussen auch das taktische Vorgehen ihrer als auch der gegnerischen Mannschaften.

Agressivität & Frust oder doch nur "Taktik"

Wenn wir uns die gelben Karten ansehen, fällt Ertugrul Tuysuz von FC Mauerwerk Immo mit neun Verwarnungen besonders auf. Dies unterstreicht nicht nur seinen Einsatz auf dem Feld, sondern gibt auch Einblicke in die allgemeine Spielweise seiner Mannschaft. Teams wie Draßburg und FC Marchfeld Donauauen mit Spielern wie Marko Nikolic und Corvin Aussenegg sind ebenso durch eine hohe Anzahl von gelben Karten gekennzeichnet. Die Frage nach der Aggressivität von Mannschaften, die viele Karten erhalten haben, bleibt jedoch offen. Diese kann auf unterschiedliche Spieltaktiken, individuelle Spielerstile oder auch auf die allgemeine Spielintensität zurückzuführen sein. Teams wie FCM Flyeralarm Traiskirchen und FC Mauerwerk Immo, die mehrere Spieler mit gelb/roten Karten aufweisen, könnten eine besonders harte Spielweise bevorzugen.

Fazit

Insgesamt verdeutlichen die Kartenstatistiken der Hinrunde in der Regionalliga Ost, dass die Spiele nicht nur von Toren, sondern auch von Emotionen und Intensität geprägt sind. Die Spieler und ihre Teams setzen alles daran, auf dem Platz erfolgreich zu sein, und dies spiegelt sich in den häufigen Verwarnungen wider. Mit Spannung blicken wir auf die zweite Saisonhälfte und weitere hitzige und wilde Partien, die diese Liga zweifellos zu bieten hat.

Foto: Josef Parak