Wachauer Hallenmasters: Krems krönt sich wieder zum Sieger

Der Kremser SC aus der Regionalliga Ost sicherte sich am vergangenen Wochenende in beeindruckender Weise den Sieg beim Wacher Hallenmasters, und einen erheblichen Beitrag zum neunten Titel in Folge leistete Marco Talir. Der Gastspieler aus Wieselburg eroberte die Torjägerkrone.

Dominanz der Hausherren

Am vergangenen Samstag feierte der Kremser SC beim traditionellen Hallenmasters der Schiedsrichtergruppe Wachau bereits zum neunten Mal in Folge den Turniersieg, und das ohne Trainer Thomas Flögel, der zeitgleich an einem Legendenturnier in Perchtoldsdorf teilnahm. Im Gegensatz zum FC Marchfeld Donauauen, dem anderen Vertreter aus der Regionalliga, der sang- und klanglos mit vier Niederlagen aus vier Spielen unterging, schickten die Kremser zwei stark besetzte Teams ins Rennen. Prominente Spieler wie Ex-SKN-Kapitän Michael Ambichl oder Florian Sittsam waren dabei. Ebenfalls im Team des Vize-Winterkönigs der Ostliga: Wieselburg-Kicker Marco Talir, der mit fünf Treffern gemeinsam mit Langenlebarns Elvis Osmani die Torschützenkrone holte.

Die Hallenturnierserie der Wachauer Referees findet ihren Abschluss am kommenden Samstag mit dem Hofbräu am Steinerturnier Benefizturnier in memoriam Hans-Joachim Keiblinger. Teilnehmende Teams sind Rehberg, Lengenfeld, Stein, Furth, Gföhl, Kirchberg/Altenwörth, Hadersdorf und die U23 des FC Rohrendorf. Das erste Spiel beginnt um 13 Uhr, und die Einnahmen fließen in den Sozialfonds der Stadt Krems.

Fotos: Schiri Wachau