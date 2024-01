SV Oberwart mit Transferbombe: Bundesliga-Ikone wechselt ins Burgenland

Details Dienstag, 09. Januar 2024 20:38

Der SV Oberwart aus der Regionalliga Ost hat erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Dieses Mal wurde es eine Bundesliga-Ikone. Die Oberwarter haben bereits zwei Transfers getätigt (zum Artikel).

Die Burgenländer sicherten sich die Dienste von Rajko Rep. Rep begann seine Karriere beim NK Mons Claudius. 2004 wechselte er zum NK Celje. Sein Profidebüt gab er am 22. Spieltag 2008/09 gegen den NK Nafta Lendava. 2010 wechselte er zum Topklub NK Maribor. Im Januar 2014 wechselte er nach Österreich zum Drittligisten SK Austria Klagenfurt. Mit den Kärntnern konnte er 2015 den Aufstieg in den Profifußball feiern.

Nach dem Zwangsabstieg Klagenfurts wechselte er im Sommer 2016 zum LASK, wo er einen bis Juni 2019 gültigen Vertrag erhielt. Mit dem LASK stieg er 2017 in die Bundesliga auf. Zur Saison 2018/19 wechselte er zum Ligakonkurrenten TSV Hartberg.

In drei Jahren in Hartberg kam er zu 89 Bundesligaeinsätzen, in denen er 22 Tore erzielte. Im November 2019 debütierte er im letzten Qualifikationsspiel zur Europameisterschaft 2021 gegen Polen in der slowenischen A-Nationalmannschaft.

Nach sieben Jahren in Österreich wechselte Rep zur Saison 2021/22 nach Rumänien zum Sepsi OSK Sfântu Gheorghe. Daraufhin kehrte der Offensivspieler im Januar 2022 zum inzwischen erstklassigen SK Austria Klagenfurt zurück. Im Anschluss wechselte er im August 2022 nach Polen zum Zweitligisten Bruk-Bet Termalica Nieciecza.

Foto: Farkas