Stürmer-Hoffnung wechselt aus Vorarlberg zurück in die Bundeshauptstadt

12. Januar 2024

Die Wintervorbereitung von Rapid II hat Fahrt aufgenommen. Neo-Cheftrainer Jürgen Kerber darf dabei direkt einen Neuzugang begrüßen. Offensivspieler Samuel Horak wechselt vom SCR Altach in den Westen Wiens und unterzeichnet einen Vertrag über zweieinhalb Jahre bis zum Sommer 2026. Für den Jungrapidler, der vor einem halben Jahr noch in der Wiener Stadtliga kickte, ein weiterer Schritt auf der Karriereleiter.

12 Tore in 18 Spielen

Für Samuel Horak ist es nach einem halben Jahr in Altach eine Rückkehr in die Bundeshauptstadt. Im Sommer wagte der 18-jährige Stoßstürmer den Weg aus der Wiener Stadtliga vom ASV 13 nach Vorarlberg, wo er in der Hinrunde bei den SCR Altach Juniors mit zwölf Toren in 18 Pflichtspielen, acht davon gelangen ihm der Regionalliga West, vier im Uniqa-VFV-Cup, zu überzeugen wusste.

Jungstürmer Horak trägt ab sofort Grün-Weiß

Rapid-Geschäftsführer Sport Markus Katzer bestätigt: „Samuel hat anders als die meisten nicht den mittlerweile schon klassischen Weg über eine Akademie bestritten, sondern über Einsätze und Treffer in jungen Jahren im Erwachsenenfußball auf sich aufmerksam gemacht. Er ist ein physisch starker Stürmer, strahlt Torgefahr aus und hat einen guten Abschluss, muss aber auch noch einiges lernen. Wir sehen Potenzial in ihm und freuen uns sehr, dass der Transfer für unsere zweite Mannschaft geklappt hat.“

SK Rapid Wien

