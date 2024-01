Breaking News - Ilco Naumoski vor Comeback bei FC Mauerwerk

Details Freitag, 12. Januar 2024 21:37

Ruhig war es in letzter Zeit nicht gerade beim FC Mauerwerk aus der Regionalliga Ost. So einige Gerüchte machten die Runde. So sollen einige Hochkaräter im Frühjahr das Mauerwerk-Trikot tragen und auch auf dem Trainerposten soll sich noch etwas tun. Der Verein hielt sich bis zuletzt bedeckt, die Information lässt sich aber wohl nicht mehr länger zurückhalten - immerhin bestreitet der Verein am morgigen Samstag das erste Testspiel. LIGAPORTAL hat alle Infos.

Ilco Naumoski steht als Trainer ante portas und somit vor einem Comeback bei Mauerwerk. Pikant: Der Nordmazedonier und Vereinslegende des SV Mattersburg trat erst im Herbst nach einem Fehlstart beim Klub zurück und wurde von Marek Kausich beerbt. Jetzt soll er wieder zurück sein.

Foto: Youtube Screenshot