Die Transfers der Regionalliga Ost im Überblick

Details Samstag, 20. Januar 2024 16:33

Viele Mannschaften in der Regionalliga Ost versuchen sich in der Winterpause auf einigen Positionen zu verstärken und in den Testspielen einige neue Spieler auflaufen zu lassen. Bereits in den letzten Testspielen wurden in der Halbzeit viele Stammspieler durch neue Spieler ersetzt und viele Trainer versuchten die neuen Spieler ins Spiel zu integrieren. Einen Überlick über die bisherigen Transfers in der Regionalliga Ost findet ihr hier bei uns in der Übersicht!

Rapid II

Zugänge: Samuel Horak (Altach II)

Abgänge: bisher keine

Trainer (neu): Jürgen Kerber

Kremser SC

Zugänge: bisher keine

Abgänge: Sebastian Schwarz (SV Oberwart)

SR Donaufeld

Zugänge: Kevin Sostarits (Vorwärts Steyr)

Abgänge: Islam Dogan (SC Retz)

Young Violets

Zugänge: Keine

Abgänge: Daniel Scharner (SKU Amstetten)

Trainer (neu): Emanuel Pogatetz

Wiener Viktoria

Zugänge: Keine

Abgänge: Keine

FCM Traiskirchen

Zugänge: Keine

Abgänge: Salko Mujanovic (Admira), Volkan Düzgün (Ebreichsdorf), Arbnor Prenqi (SC Neusiedl/See), Fritz Burger (Wiener Neustädter SC), Moses Meah, Papa Madiop Fall Top, Leon Sagna (keine eingetragenen Vereine)

FC Marchfeld Donauauen

Zugänge: Mikhail Kalini (Bisamberg), Daniel Markl (SV Stripfing)

Abgänge: Taner Sen (Sierndorf), Raul Baur (Rohrbach/Gölsen)

SV Leobendorf

Zugänge: Robert Bencun (kein Verein)

Abgänge: Nico Bock (Sierndorf)

Trainer (neu): Lukas Fürhauser

TWL Elektra

Zugänge: Kristian Babic (Kottingbrunn)

Abgänge: Ivan Sarecevic (Obergänserndorf)

Wiener Sport-Club

Zugänge: Oguzhan Özlesen (SV Ried)

Abgänge: Aleksandar Kostic (Wiener Neudorf), Niklas Marlovics (Wiener Neustädter SC)

SC Neusiedl/See

Zugänge: Lukas Haubenwaller (SV Stripfing), Marek Rigo (Slovan Bratislava II/Slowakei), Raphael Strasser (Vienna), Arbnor Prenqi (FCM Traiskirchen), David Strmsek (Old Dominion)

Abgänge: Matus Paukner (kein Verein), Patrick Kienzl (Karriereende), Dominik Kirschner (kein Verein), Mario Töpel (SV Schwechat), Sebastian Toth (Andau), Konstantin Breuer (Lassee)

SG Ardagger/Viehdorf

Zugänge: Maximilian Kerschner (Kilb)

Abgänge: Keine

SV Oberwart

Zugänge: Rajko Rep (Nieciecza), Csaba Mester (Young Violets), Roland Mursits (Haladás Szombathelyi), Sebastian Schwarz (Kremser SC)

Abgänge: Sanel Soljankic (kein Verein), Balazs Horvath (Edelserpentin), Niklas Szabo (Bad Waltersdorf)

FavAC

Zugänge: Marc Ortner (Korneuburg), Mirza Jatic (Scheiblingkirchen)

Abgänge: Isa Dayakli (TuS Mechtersheim)

ASV Draßburg

Zugänge: Lukas Rath (BW Linz)

Abgänge: Matej Sabados (Katzelsdorf)

FC Mauerwerk

Zugänge: Ali Sahintürk (SV Stripfing), Eren Keles (FAC), Enes Tetik (Gersthof)

Abgänge: Keine

Noch sind die Transferfenster offen und die Vereine können sich bei Bedarf auf geschwächten Positionen stärken! Für viele Vereine bleiben noch viele Testspiele offen, in denen sie einige neue Spieler testen und verschiedene Positionänderungen vornehmen können.