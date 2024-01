Trotz Euphorie und Verstärkungen - Ist der Klassenerhalt beim FC Mauerwerk noch möglich?

Details Freitag, 26. Januar 2024 13:28

Nach der ersten Saisonhälfte ist die Regionalliga Ost sehr umkämpft. Während einige Verine um den Aufstieg kämpfen, haben andere Mannschaften den Klassenerhalt als Saisonziel. Die Regionalliga Ost bietet in dieser Saison ein intensives Rennen um den Klassenerhalt. Auf den Plätzen 16 bis 11 finden sich Mannschaften, die hart um den Verbleib in der Liga kämpfen. Der SC Neusiedl am See, SG Ardagger/Viehdorf, SV Oberwart usw. stehen alle vor der Herausforderung die zweite Saisonhälfte positiv abzuschließen, um den Klassenerhalt aus eigener Kraft zu sichern.

Großer Abstand zwischen Abstieg und Klassenerhalt

Am Tabellenende fällt besonders der FC Mauerwerk auf, der mit nur einem Sieg, sechs Unentschieden und neun Niederlagen auf dem letzten Platz ist. Die Mannschaft hat Schwierigkeiten, sich in der Regionalliga Ost durchzusetzen. Aufgrund der Tatsache, dass der FC Mauerwerk nicht am eigenen Rasen spielt, hat die Mannschaft ein weiteres Handicap. Angesichts dieser Situation stehen die Chancen für den FC Mauerwerk auf den Klassenerhalt äußerst schlecht. Für die Teams auf den Plätzen 15 und 14, ASV Draßburg und Favoritner AC, ist die Lage ebenfalls schwierig. Beide Mannschaften haben nur wenige Punkte gesammelt und müssen bessere Leistungen erzielen, um sich aus der Abstiegszone zu befreien. ASV Draßburg mit einer Tordifferenz von -20 und der FavAC mit -12 müssen ihre Defensivleistungen verbessern, um den drohenden Abstieg abzuwenden.

Gesicherte Plätze haben es in der eigenen Hand

Die Teams auf den Plätzen 13 bis 11 – SV Oberwart, SG Ardagger/Viehdorf, SC Neusiedl am See – befinden sich etwas entfernt von den Abstiegsplätzen in der Tabelle wieder. Trotzdem sollten es die Klubs nicht auf die leichte Schulter nehmen und dürfen sich, vor allem gegen die unteren Mannschaften der Tabelle keine Fehler erlauben. Es sind 4 Punkte Abstand jedoch kann dieser Puffer schnell verschwinden und die Mannschaften könnten sich selbständig in Abstiegsgefahr bringen. Besonders schade wäre es für den Aufsteiger aus Favoriten der auf dem 14. Platz verweilt, jedoch noch schwierige Partien vor sich hat.

Fazit

Der Abstiegskampf in der Regionalliga Ost verspricht Spannung bis zum Schluss. Während Mannschaften wie der FavAC und der SV Oberwart um den Klassenerhalt ringen, stehen die Chancen für den FC Mauerwerk besonders schlecht.

Foto: Josef Parak