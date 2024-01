So fädelte Wiener Viktorias Obmann FavAC-Transfer ein

Details Dienstag, 30. Januar 2024 15:36

Es ist eine jener Geschichten, die wohl nur der Fußball schreibt. Zoran Milhailovic wechselte in der laufenden Übertrittszeit von SC Wiener Viktoria zu Ligakonkurrent FavAC. So weit, so gut. Der Transfer ist aber kein herkömmlicher, stattdessen der Hintergrund herzerwärmend. LIGAPORTAL hat alle Infos.

Mihailovic lieferte im Test gegen die Austria einen Assist

Als die Favoritener im Herbst gegen die Wiener Viktoria von Toni Polster spielten und verloren, meldete sich im Anschluss ausgerechnet der Viktoria-Obmann Zeisel telefonisch bei FavAC-Trainer Kadir. Er betonte, wie sehr es schmerzt, zu sehen, dass so schöner Fußball nicht belohnt wird. Zeisel versprach, dass er den Favoritenern helfen wird, einen Spieler zu finden, der Tore machen kann. Und tatsächlich, wenige Tage später hat Zeisel erneut angerufen und gefragt, ob der FavAC Interesse am 27-jährigen serbischen Stürmer hat. Wenn ja, dann würde er ein gutes Wort einlegen, dass er an die Kenner Road wechselt.

In der Zwischenzeit ist der Transfer tatsächlich über die Bühne gegangen. Milhailovic erzielte in der Ostliga bisher 14 Tore und soll jetzt dazu beitragen, dass die Favoritener den Klassenerhalt schaffen.