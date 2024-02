SV Leobendorfs Obmann Schweifer: "Top 6 ist auf jeden Fall drinnen!"

Details Montag, 12. Februar 2024 18:57

Im Tabellenmittelfeld heißt es entweder bergauf oder bergab für den SV Leobendorf. Der achte Tabellenplatz der Regionalliga Ost ist jedoch zuversichtlich für das Frühjahr und strebt die Top sechs der Tabelle an. Nachdem man die Testspiele mit schwach aufgestellten Kader absolvierte heißt es ab heute wieder: "Training fürs gesamte Team".

Ab heute geht es wieder richtig los

Beim SV Leobendorf geht es ab heute wieder mit dem richtigen intensiven Training los. Obmann Günther Schweifer betont, dass sich die Mannschaft ein wenig verstärkt hat, aber die Spieler eisern miteinander verbunden sind. Schweifer erklärt, dass man in den Testspielen sehr viele Umstellungen vorgenommen und einige neue Strategien ausprobiert hat. Man konnte die meisten Testspiele gewinnen, musste sich jedoch auch gegen Mannschaften aus dem Unterhaus geschlagen geben. Mit dem Trainerwechsel musste sich die Mannschaft ein wenig umgewöhnen, aber Lukas Fürhauser ist sehr engagiert und anpassungsfähig.

Obere Tabellenplätze in Aussicht

Obmann Günther Schweifer betont, dass nachdem sich die kleinen Unruhen innerhalb des Vereines gelegt haben, die Mannschaft wieder in der richtigen Spur ist. Als erstes steht das Auswärtsspiel in Burgenland gegen Draßburg vor der Tür. Schweifer erklärt, dass man der Mannschaft vertraut und keine bestimmten Vorbereitungen für das Auswärtsspiel treffe. Obmann Schweifer ist zuversichtlich, dass man dieses unangenehme Auswärtsspiel sicher gewinne und dass man im Frühjahr am Ende der Liga unter den Top 6 rangieren möchte. "Wir werden in jeder Partie alles geben und uns in jeden Ball hineinwerfen", berichtet Obmann Schweifer.

Foto: AH_Sportfotos | Anja Haller