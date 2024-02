Intenisve Trainingswochen werden belohnt

Die vergangene Woche war für uns etwas ruhiger, was eine Pause nach intensiven Vorbereitungen darstellte erklärte Trainer Unterberger. Wir haben hart gearbeitet, mit zwei Testspielen pro Woche und einem Trainingslager in Lindabrunn. Am Dienstag hatten wir dann das Spiel gegen St. Peter, das trotz einiger Ausfälle gut verlief. Weiters erläuterte Unterberger, dass die Mannschaft für die nächsten zwei bis drei Wochen auf Elias Reickersdorfer verzichten muss. Michael Unterberger fügte hinzu, dass es noch nicht fix ist, ob er zu Rückrundenbeginn wieder für die Mannschaft am Platz stehen kann.

Remis gegen Landesligist gerecht

Unterberger berichtet, dass die Mannschaft sich umso mehr über die Rückkehr von Florian Schleindlhuber, der nach seiner langen Verletzungspause wieder dabei ist. Er hat bereits in der Vorbereitung gespielt und scheint wieder fit zu sein. Beim Spiel gegen St. Peter hatten wir zwar einige Stammspieler verletzungsbedingt oder aus anderen Gründen nicht dabei, aber das Team hat trotzdem eine gute Leistung gezeigt, betont Michael Unterberger. St. Peter hat sich das Remis erkämpft und am Ende war es ein gerechtes Unentschieden und ein gutes Spiel für beide Mannschaften. Jetzt konzentrieren wir uns auf die nächsten Spiele und fokussieren und ab März wieder voll auf die Liga, berichtet Trainer Unterberger.