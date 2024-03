Vor Mega-Publikum: Kremser SC bejubelt knappen Sieg gegen Wiener Sport-Club

Details Freitag, 01. März 2024 22:39

Nach Rückrundenbeginn heißt es in der 17. Runde der Regionalliga Ost "Duell der Fans". Nachdem eine unmenge an Zuschauer die Partie verfolgte und es aufgrund des großen Andrangs zu einer Verzögerung der Partie kam, war um 19:40 schlussendlich Anpfiff! Nach einem wilden Hin und Her zwischen beiden Mannschaften, belohnte sich in Halbzeit zwei mit dem 1:0 und bejubelte den Sieg gegen den starken Wiener Sport-Club. Knapp 2.000 Zuschauer waren zu Gast und verfolgten die Partie. Nachdem der Kremser SC in Wien nur ein Remis erkämpfte sind sie diesmal die glücklichere Mannschaft und sacken wichtige drei Punkte ein.

Unglaubliche Kulisse im eigenen Stadion

"Es war eine unglaubliche Partie und vor allem die Fans", berichtete Trainer Thomas Flögel. "Ich glaube so etwas hat es in der Regionalliga Ost noch nicht gegeben, dass eine Partie aufgrund von so großem Andrang verzögert werden muss!", fügte Flögel hinzu. Die Partie ansonsten war eigentlich ziemlich ausgeglichen, jedoch konnten wir ein Chancenplus verzeichen. In Halbzeit zwei konnten wir eine perfekte Flanke dann auch im Tor unterbringen und die Partie für uns entscheiden", erklärte Trainer Flögel. "Wir waren am Anfang der Partie einige Chancen, welche wir nicht genutzt haben. Schlussendlich konnten wir trotzdem die drei Punkte einfahren und über Nacht auf Platz eins verweilen", fügte Trainer Thomas Flögel hinzu.

Fanlager sorgten für ordentlich Stimmung auf den Rängen

Rund 2.000 Besucher beim Freitagabendspiel in Krems. Vor allem die Fans vom Wiener Sport-Club machten mächtig Stimmung fürs Spiel. Von beiden Rängen waren die ganze Unterstützung für ihre Mannschaft und die Kremser belohnten ihre treuen Anhänger mit dem 1:0 Erfolg. Die Kremser überholen mit dem Sieg die jungen Hütteldorfer und verweilen derzeit auf Platz eins der Regionalliga Ost. Der Wiener Sport-Club kämpfte bis zum Schluss der Partie konnte aber die Chancen nicht verwerten. Am Ende steht der WSC noch immer auf Platz zehn der Tabelle und muss in den nächsten Partien punkten, um nicht zu nah an die Abstiegszone zu geraten.

Fazit

Grundsätzlich ist der Sieg für die Kremser aufgrund des hohen Chancenplus durchaus verdient. Für die Elf von Thomas Flögel ist der Sieg über den WSC ein klarer Erfolg und lobt vor allem die treuen Anhänger beider Vereine! Für die Mannschaft aus Krems geht es nächste Woche gegen das Tabellenschlusslicht Mauerwerk. Auf den Wiener Sport-Club wartet nächste Woche mit dem SR Donaufeld die nächste schwierige Aufgabe, um im Abstiegskampf Punkte zu sammeln.

Kremser SC: Christoph Riegler - Kurt Starkl (K), Florian Sittsam, Matthäus Halmer, Petar Melezovic, Damir Mehmedovic - Michael Ambichl, Felix Nachbagauer, Marcel Pemmer, Alec Flögel - Jannick Schibany



Ersatzspieler: Anton Pfaller, Michal Vrana, Benedikt Martic, Thomas Gurmann, Elias Felber, Paul Joseph Karch Jr.



Trainer: Thomas Flögel

Wiener Sport-Club: Florian Prögelhof, Philipp Haas, Luka Gusic (K), David Rajkovic, Martin Pajaczkowski, Oguzhan Özlesen, Lucas Pfaffl, Emmanuel Ojukwu, Samuel Oppong, Mirza Berkovic, Miroslav Beljan



Ersatzspieler: Alexander Mödlhammer, Florian Gerstl, Felix Kerber, Hannes Küng, Philip Buzuk, Pascal Macher



Trainer: Jürgen Csandl

Foto: Bert Bauer