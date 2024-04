FavAC-Coach Kadir nach ASV-Draßburg-Remis: "Haben alles in die Schlacht geworfen!"

Details Freitag, 05. April 2024 23:04

Der FavAC empfing am Freitagabend in der Regionalliga Ost den ASV Draßburg. Das Kellerduell endete mit einem 0:0-Remis. Bitter aus Sicht von FavAC: Die Truppe von Trainer Dozhgar Kadir vergab einige Hochkaräter.

FavAC trifft Aluminium

"Wir haben uns heute leider für eine gute Leistung nicht belohnt", so Dozhgar Kadir kurz nach cer Partie, in der der FavAC nicht nur Top-Chancen selbst vergab, sondern auch am Aluminium scheiterte und der wieder fitte Goalie Zdravkovic selbst einmal in höchster Not gegen Draßburgs Offensive im eins gegen eins klären musste. "Dennoch kann in so einer Partie dann auch etwas schiefgehen und man steht ohne Punkte da. Insofern nehmen wir den einen Punkt gerne mit", so Kadir weiter.

Sein Team habe alles in die Schlacht geworfen, mit sehr viel Herz und Einsatz gespielt. "Wir haben eigentlich alles richtig gemacht, der Ball wollte nur nicht ins Tor. Wir waren sehr oft sehr nah dran", so der FavAC-Trainer.

Vorbereiten auf nächstes Spiel

Letztlich gab es ein 0:0-Remis, das weder den Gastgebern noch den Gästen wirklich hilft. "In unserer Situation ist jeder Punkt goldwert. Insofern nehmen wir das Unentschieden mit und bereiten uns gut auf die nächste Partie vor.