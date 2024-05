Zurück in der Heimat! Peter Zeitlhofer wird Trainer beim SCU Ardagger

Details Dienstag, 14. Mai 2024 17:06

Nahe dem Saisonende heißt es für die Mannschaft aus Ardagger nochmal alles geben! Im Abstiegskampf befindet sich der SCU Ardagger auf dem letzten Tabellenplatz und versucht mit allen Mitteln den Abstieg noch zu verhindern. In der Rückrunde konnte man bis jetzt noch keinen Sieg einfahren und möchte dieses Wochenende gegen den ASV Draßbrug erfolgreich sein. Für alle Spieler heißt es daher, in den letzten Partien nochmals alles geben. Trainer Michael Unterberger hat bekanntgegeben, dass er den Verein im Sommer verlassen wird. Positiv ist, dass die Trainersuche bereits ein Ende genommen hat und der neue Trainer Peter Zeitlhofer zurück in die Heimat kommt!

Peter Zeitlhofer bereits mit Wolfgang Riesenhuber beim SCU Ardagger

Zurück in der Heimat

Peter Zeitlhofer ist in Ardagger bereits ein bekannter Name und freut sich wieder hier in der Heimat zu sein. "Ich habe Ardagger bereits früher vier Jahre traininert und bin froh wieder hier sein zu dürfen. Auch nach meiner Trainerzeit in Ardagger also meiner Zeit in Amstetten hatte ich noch Kontakt mit dem Verein. Ich kann es nur immer wieder betonen, dass ich mich sehr freue wieder als Trainer agieren zu dürfen", berichtet der 45-Jährige. Anfang Herbst versuchte er sein Glück als Co-Trainer bei der U16 des NWZ SKU Amstetten. Diese Funktion wird auch voraussichtlich beibehalten. Nun ist für den neuen Trainer noch abzuwarten in welcher Liga er die Mannschaft von Ardagger coachen darf. "Für mich ist es nicht wichtig, ob die Mannschaft jetzt in der Regionalliga Ost oder in der Landesliga kickt. Wir werden egal wo, alles geben und werden uns von unserer besten Seite zeigen", fügte der neue Trainer hinzu. Es bleibt abzuwarten, wie die Mannschaft von Ardagger die nächsten Spiele bestreitet und wie viele Punkte sie sammeln können, um doch noch den Klassenerhalt zu schaffen.

LIGAPORTAL wünscht dem neuen Trainer Zeitlhofer alles Gute und ist gespannt auf einen interessanten Saisonbeginn!

Fotocredit: Facebook SCU Ardagger