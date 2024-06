ÖFB-Cup: Double-Sieger Sturm Graz "Mega-Los für Kremser SC"

Details Dienstag, 18. Juni 2024 15:30

Das Los hat entschieden. Der Kremser SC aus der Regionalliga Ost trifft in der ersten ÖFB-Cup-Runde 2024/25 auf keinen Geringeren als den SK Sturm Graz. Damit gastiert der amtierende Cup-Sieger und Meister im Kremser Sepp-Doll-Stadion. Wir sprachen an dieser Stelle mit dem stellvertretenden sportlichen Leiter Raimund Mader.

"Natürlich ist Sturm das absolute Mega-Los - besser kann es nicht sein", schickt Funktionär Raimund Mader voraus. "Wir rechnen mit 5000 Fans. Das ist für die Vereinskasse natürlich genial", freut sich der stellvertrenede sportliche Leiter auf die Begegnung mit den Blackies, die erst kürzlich über den Cup-Sieg und den Meistertitel jubeln durften. "Wir haben uns die Auslosung am Montag natürlich angeschaut und waren gespannt, wer gezogen wird. Dass es dann Sturm ist, übesteigt unsere Wünsche."

Man freue sich auf ein Fußballfest im Tor zur Wachau. "Das ist das Spiel des Jahres", so Mader weiter. "Da werden wir natürlich dafür sorgen, dass es perfekt wird. Den Fans soll etwas geboten werden." Sturm werde auch bestimmt viele Anhänger mit dabei haben. "Die Kulisse wird toll sein. Vor mehreren Tausend Fans zu spielen, ist schon etwas besonderes."

Und wie schaut es sportlich aus? "Wir werden uns so teuer wie möglich verkaufen", so Mader, der aber realistisch bleibt. "Sturm ist nicht umsonst Cup-Sieger und Meister. Es wird sehr schwer für uns, wir werden uns aber bestmöglich auf die Begegnung vorbereiten und alles reinhauen. Dann schauen wir, was herauskommt", so Mader abschließend.

Foto: RIPU