SV KLÖCHER BAU Oberwart holt Torwart mit Auslands-Erfahrung

Der SV KLÖCHER BAU Oberwart ist diese Woche in die Vorbereitung für die neue Saison in der Regionalliga Ost gestartet. Pünktlich zum Trainingsstart wurde nun auch schon der erste Transfer präsentiert. Man bediente sich bei Ostliga-Absteiger ASV Draßburg. LIGAPORTAL hat alle Infos.

Christopher Stadler wechselt vom ASV Draßburg nach Oberwart ins Informstadion. Der 1,93 Meter große Tormann begann seine Karriere beim ISS Admira Landhaus. 2001 wechselte er zum 1. Wiener Neustädter SC, bevor er 2009 zum SC Wiener Neustadt kam. Ab 2010 spielte er für die Amateurmannschaft der Niederösterreicher in der 2. Landesliga. Im November 2014 wurde Stadler erstmals in den Bundesliga - Kader der Profis berufen. Am Ende der Saison 2014/15 stieg der Verein jedoch in die zweite Liga ab.

Nach dem Abstieg wurde er im Sommer 2015 an den Regionalligisten TSV Hartberg verliehen. Nach 17 S pielen für die Steirer in der Regionalliga kehrte er 2016 zu Wiener Neustadt zurück. Im Mai 2017 machte er sein Debüt für die Profis von Wiener Neustadt in der zweiten Liga. Im August 2018 wechselte er nach Deutschland zum Regionalligisten SpVgg Bayreuth. Er kehrte zur Saison 2019/20 nach Österreich zurück und schloss sich dem Regionalligisten ASK - BSC Bruck/Leitha an. In Bruck absolvierte er in drei Spielzeiten 33 Partien in der Ostliga. Zur Saison 2022/23 wechselte Stadler innerhalb der Liga zum ASV Draßburg.

Foto: SV Oberwart/Mike Rodach"