SR Donaufeld vs. Bundesligist Altach im ÖFB-Cup: "Sehr attraktiver Gegner!"

Details Mittwoch, 19. Juni 2024 14:26

Das Los hat entschieden. SR Donaufeld aus der Regionalliga Ost trifft in der ersten ÖFB-Cup-Runde 2024/25 auf den SCR Altach. Damit gastiert ein Klub aus der ADMIRAL Bundesliga im 21. Wiener Gemeindebezirk. Wir sprachen an dieser Stelle mit Donaufeld-Coach Josef Michorl.

"Wir freuen uns natürlich darüber, dass wir uns mit einem Bundeligisten messen dürfen", schickt Trainer Josef Michorl voraus. "Man muss aber dazu sagen, dass das eine richtig harte Angelegenheit wird und ein Weiterkommen einen super super Tag von uns braucht und einen schlechten des Gegners. Schade ist, dass aus Vorarlberg wohl keine Fans mitkommen werden. Das heißt, wir müssen selbst die Werbetrommel rühren und das werden wir natürlich tun", so der Coach.

Dennoch freut sich Josef Michorl auf Joachim Standfest, den Trainer der Altacher. Standfest spielte unter Michorl. "Das wird für mich persönlich sicher super", so Michorl, der mit seinen Donaufeldern zuletzt Vizemeister wurde. Und wie schaut es wirklich sportlich aus? "Wir werden uns so teuer wie möglich verkaufen", so Michorl, der betont, dass Altach ein sehr attraktiver Gegner ist. "Wir haben jetzt mehr als ein Monat Zeit, um uns auf das Spiel vorzubereiten."

Gespielt wird übrigens am Donaufelder Platz - nicht so wie im Vorjahr gegen Rapid, wo man auf den Sport-Club-Platz ausgewichen war.

Foto: Anja Haller - AH Sportfotos