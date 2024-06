ASV Siegendorf rüstet sich für Regionalliga Ost

Details Donnerstag, 20. Juni 2024 10:15

Der ASV Siegendorf feierte kürzlich die fulminante Rückkehr in die Regionalliga Ost. Am 24.Juni 2024 startet die Mannschaft wieder ins Training. Beim Start dabei sein werden auch einige neue Gesichter. LIGAPORTAL hat alle Infos.

"Die Übertrittszeit, in der bereits wichtige Weichen für die Ostligasaison gestellt werden, hat zwar datumsmäßig noch gar nicht begonnen, aber jeder, der im Fußballgeschehen involviert ist, weiß auch, dass Wunschspieler heiß begehrt und daher nicht sehr lange am Markt sind und sich diesbezüglich relativ frühzeitig an ihre neuen (oder alten) Vereine binden", heißt es von Vereinsseite. "Je frühzeitiger man die Kaderzusammenstellung daher abgeschlossen hat, umso früher kann auch der Trainer mit den notwendigen sportlichen Planungen beginnen", so die sportliche Leitung.

Beim ASV Siegendorf stehe einmal mehr eine richtungsweisende Saison ins Haus. "Burgenlandliga war gestern, ab heute gilt die volle Konzentration den Aufgaben, die in der Regionalliga Ost auf uns zukommen. Und dass zwischen den beiden Ligen am Papier zwar nur eine Leistungsklasse liegt, diese aber tatsächlich sportliche Welten trennen, mussten wir im Herbst 2022 am eigenen Laib schmerzhaft erleben", betont die sportliche Leitung: "Um dem vorzubeugen, wird daher ein starker und ausgeglichener Kader notwendig sein, dessen Spieler auch über die notwendige Qualität verfügen." Dazu gelte es natürlich auch die Jahrgangsvorgaben, die in der Regionalliga gelten, zu erfüllen. Mindestens 4 Spieler müssen Geburtsjahr 2002 oder jünger aufweisen.

Der 21-jährige Abwehrspieler Fatih Balli wechselt genauso von Traiskirchen nach Siegendorf wie Michael Tercek. Der 27-jährige Abwehrspieler hat viel Routine und schon viele Spiele in der Regionalliga bestritten. Er absolvierte die Austria Wien Akademie, spielte bei den Young Violets und St.Pölten Juniors, ehe er über Wiener Neustadt nach Traiskirchen kam.

Ebenfalls für die Abwehr kehrt ein alter Bekannter zurück in den PAC-Sportpark. Armin Pester war Mitglied der vorletzten Siegendorfer Meistermannschaft, spielte auch alle Spiele in der Regionalliga beim Verein, ehe er in der letzten Saison beim ASV Draßburg kickte, von wo ihn sein Weg zurück nach Siegendorf führte.

Apropos Draßburg - ebenfalls vom Ostligaabsteiger kommt Julian Pointner nach Siegendorf. Der 22-jährige zentrale Mittelfeldspieler absolvierte alle Mannschaften in der AKA der SV Ried, spielte ein Jahr in der Rieder Amateurmannschaft und wechselte dann nach Draßburg, wo er trotz seiner Jugend rasch Stammspieler wurde. Der talentierte Spieler kann zudem sämtliche Mittelfeldpositionen bekleiden.

Vom FC Marchfeld-Donauauen kommt Corvin Aussenegg zum ASV. Er absolvierte sämtliche Jahrgänge in der AKA Admira, spielte bei der Amateurmannschaft, wechselte zum Wiener Sportclub und im Sommer 2022 ins Marchfeld. Auch der 24-jährige ist Abwehrspieler und kann dort auf der rechten Seite oder in der Innenverteidigung eingesetzt werden. Ebenso hat er bereits häufig auf der rechten Mittelfeldposition gespielt und war in den letzten Jahren stets Stammspieler in der Regionalliga.

Gerade einmal 19 Jahre jung ist die nächste Neuerwerbung Niko Frasz. Der technisch starke Mittelfeldspieler stammt aus St. Georgen, absolvierte die Ausbildung in der AKA Burgenland und wechselte von dort zur Admira, von wo es in der letzten Saison zum FCM Traiskirchen ging. Niko gilt als großes Fußballtalent und ist Österreichischer U17-Teamspieler.

Der Jüngste im Bunde der neuen Spieler ist Emirhan Yilmaz, der von TWL Elektra nach Siegendorf kommt. Dem erst 17-jährige Offensivspieler wird ein großes Talent nachgesagt, das er bei den Trainingseinheiten bereits auch bewiesen hat. Er spielte bereits bei Austria Wien, Vienna, Team Wiener Linien und der AKA St.Pölten und wagt jetzt den Sprung in den Erwachsenenfussball.

Talent und Jugend vereint auch Tim Wiemer, der von 7023 ZSP zum ASV Siegendorf kommt. Der 18-jährige Antauer ist Tormann stand zuletzt in der 2.Liga Mitte bei ZSP zwischen den Pfosten und war davor in der AKA Burgenland sowie der AKA Admira.