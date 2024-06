SC Neusiedl/See vs. SK Rapid im ÖFB-Cup: "Alles reinhauen!"

Details Mittwoch, 26. Juni 2024 19:11

Das Los hat entschieden. Der SC Neusiedl am See aus der Regionalliga Ost trifft in der ersten ÖFB-Cup-Runde 2024/25 auf keinen Geringeren als den SK Rapid. Damit gastiert der Cup-Finalist und Rekordmeister im Burgenland. Wir sprachen an dieser Stelle mit dem sportlichen Leiter Günter Gabriel.

"Natürlich ist Rapid ein Mega-Los - besser kann es nicht sein", schickt Funktionär Günter Gabriel voraus. "Unser Stadion fasst 3000 Fans. Wir rechnen mit vollem Haus. Das ist für die Vereinskasse natürlich genial", freut sich der sportliche Leiter auf die Begegnung mit den Hütteldorfern, die in der Vorsaison im Finale des ÖFB-Cups standen und dort an Sturm scheiterten. "Wir haben uns die Auslosung am Montag natürlich angeschaut und waren gespannt, wer gezogen wird. Dass es dann Rapid ist, ist Hammer."

Man freue sich auf ein Fußballfest am Neusiedlersee. "Das ist das Spiel des Jahres", so Gabriel weiter. "Da werden wir natürlich dafür sorgen, dass es perfekt wird. Den Fans soll etwas geboten werden." Rapid werde auch bestimmt viele Anhänger mit dabei haben. "Die Kulisse wird toll sein. Vor mehreren Tausend Fans zu spielen, ist schon etwas besonderes."

Und wie schaut es sportlich aus? "Wir werden uns so gut wie möglich verkaufen", so Gabriel, der aber realistisch bleibt. "Rapid ist nicht umsonst im Cup-Finale gestanden. Es wird sehr schwer für uns, wir werden uns aber bestmöglich auf die Begegnung vorbereiten und alles reinhauen. Dann schauen wir, was herauskommt", so Gabriel abschließend.

Foto: RIPU