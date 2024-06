Alter neuer Trainer übernimmt bei den Young Violets

Details Donnerstag, 27. Juni 2024 12:17

Nachdem Stephan Helm zum Cheftrainer bei Austria Wien in der Bundesliga ernannt wurde (wir berichteten), wurde der Trainersessel bei den Young Violets in der Regionalliga Ost erneut frei. Nun ist fix, wer den Posten übernimmt. Eines vorweg: Es ist ein alter Bekannter.

Max Uhlig übernimmt den Trainerjob bei den Violets in der Ostliga. Er kehrt damit an seine alte Wirkungsstätte zurück, nachdem er zuletzt bei Austria-Kooperationsklub SV Stripfing in der 2. Liga unter Vertrag stand. Jetzt führt er wieder das Regiment bei den Jungveilchen.

Foto: Daniel Shaked