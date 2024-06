SC Neusiedl schlägt bei Ligakonkurrenz zu

Details Freitag, 28. Juni 2024 08:36

Beim SC Neusiedl am See aus der Regionalliga Ost herrscht Vorfreude auf das Spiel in der ersten Runde des ÖFB-Cups gegen SK Rapid (wir berichteten). In diesem Duell werden auch einige neue Gesichter im Seestädter-Dress auflaufen. LIGAPORTAL hat alle Infos. Eines vorweg: Man bediente sich durchwegs bei Ligakonkurrenten.

So wechselt Daniel Markl von Marchfeld-Donauauen ins Burgenland. Markl soll in der Offensive wirbeln. Außerdem neu ist der Mittelfeldspieler Lukas Umprecht von Parndorf. Von Leobendorf werchselt Daniel Fischer ins Burgenland. Abdelrahman Shousha kommt vom FavAC zum SC Neusiedl. Gabriel Federer kommt aus der Akademie Burgenland und Alexander Mödlhammer vom Wiener Sport-Club. "Wir freuen uns sehr über die neuen Spieler, die uns sicher helfen werden", so Neusiedls sportlicher Leiter Günter Gabriel.