Dieser Mann gibt jetzt Herzerl für den Wiener Sport-Club

Beim Wiener Sport-Club stehen große Veränderungen ins Haus. Demnächst fahren in Dornbach die Bagger auf, um das Stadion abzureißen und neu zu bauen. Neu sind aber auch zwei Spieler, die der Verein bereits verpflichten konnte. Dem gegenüber stehen aber auch Abgänge. LIGAPORTAL hat alle Infos.

Ivkic wechselt von Austria Wien zum Wiener Sport-Club

Hannes Küng, Berat Kocak, Alex Mödlhammer und Jakub Krepelka werden den Verein verlassen. Außerdem verabschieden wird sich Edvin Merdzic, die eine Hälfte des WSC-Trainerduos. "Wir sind Edvin sehr dankbar für die letzten Monate, er hat einen top Job in einer nicht einfachen Situation gemacht", so Sektionsleiter David Krapf-Günther. "Ich bin sehr dankbar für die letzten Monate, es war eine schwierige Zeit aber auch eine tolle Erfahrung. Ich durfte beim Wiener Sport-Club in vielen Trainerjobs tätig sein, mit dem Höhepunkt der Kampfmannschaftsbetreuung. Ich wünsche dem Team und dem ganzen Verein noch viel Erfolg und werde weiterhin die Spiele besuchen", so Merdzic.

In Hernals gibts allerdings auch Verstärkungen, und zwar aus der ADMIRAL 2. Liga und sogar der ADMIRAL Bundesliga. Mittelfeldspieler Nicholas Wunsch wechselt von der Vienna an die Als. "Niki ist ein top Spieler, dessen Verpflichtung direkt Qualität bringt. Wir sind überzeugt, dass wir noch viel Freude mit ihm haben werden", so Krapf-Günther auf der Facebook-Seite des Traditionsvereins. "Ich bin sehr froh, mich einem Traditionsverein wie dem Wiener Sport-Club anschließen zu dürfen! Der Verein hat Ziele, die mich überzeugt haben, hier entsteht etwas Größeres", betont Nicholas Wunsch, der seine kompletten Ausbildung in den Nachwuchsteams von Rapid sowie in den Nachwuchsteams Österreichs absolviert hat.

Außerdem neu in Dornbach ist Leonardo Ivkic. Er kommt von der Wiener Austria, wo er im Nachwuchs seine Ausbildung absolviert hat, war in allen Nachwuchsteams Österreichs dabei, hat schon zahlreiche Spiele in der 2. Liga, aber auch schon 12 Spiele in der 1. Bundesliga in den Beinen. "Leonardo ist ein weiterer Spieler mit unglaublich viel Qualität, der unsere Mannschaft verstärken wird und bei dem wir uns glücklich schätzen können, ihn für uns gewonnen zu haben. Er bringt trotz seiner jungen Jahre schon unglaublich viel Erfahrung auf höchstem Niveau mit", so Sektionsleiter Krapf-Günther. "Ich freue mich sehr, dass es mit dem Wechsel zum Wiener Sport-Club geklappt hat. Der Verein hat viel Tradition, fantastische Fans, große Ziele und ich möchte meinen Teil dazu beitragen, hier mit dem ganzen Team und Verein erfolgreich zu sein", so Ivkic.