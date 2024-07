Kracher-Transfer: SV Oberwart holt Spieler mit Bundesligaerfahrung

Details Sonntag, 30. Juni 2024 20:33

Der SV Oberwart rüstet weiter für die neue Saison in der Regionalliga Ost auf. Am Sonntag wurde der nächste Kracher-Transfer bekannt. Die Oberwarter engagierten einen Mann mit 49 Partien Bundesliga- und 61 Partien Zweite-Liga-Erfahrung. LIGAPORTAL hat alle Infos.

Die Oberwarter sicherten sich die Dienste von Christoph Halper. Er begann seine Karriere beim ASK Oberdorf. Im Jänner 2014 wechselte er zum Regionalligisten SV Stegersbach. Als 15 - Jähriger debütierte er für Stegersbach in der Regionalliga, als er am 17. Spieltag der Saison 2013/14 eingewechselt wurde. Bis Saisonende kam Halper zu acht Regionalligaeinsätzen für Stegersbach. Zur Saison 2014/15 wechselte er in die Akademie des FC Red Bull Salzburg, in der er zwei Jahre lang spielte. Nach zwei Jahren bei Salzburg wechselte er zur Saison 2016/17 zu den viertklassigen Amateuren der SV Mattersburg. Bis zur Winterpause der Saison 2018/19 kam Halper zu 16 Einsätzen, in denen er neun Tore erzielte.

Im Februar 2019 debütierte er bei seinem Kaderdebüt für die Profis in der Bundesliga, als er am 19. Spieltag jener Saison gegen den SK Sturm Graz eingewechselt wurde. Daraufhin wechselte er zur Saison 2020/21 zum SKN St. Pölten . Für den damaligen Bundesligaabsteiger SKN kam er in jener Spielzeit zu 18 Bundesligaeinsätzen. Im Jänner 2022 wechselte er innerhalb der Liga zum SV Lafnitz. Für Lafnitz absolvierte er insgesamt 36 Zweitligapartien.

Zur Saison 2023/24 zog er weiter innerhalb der Liga zum DSV Leoben. In der Saison 2024/25 zieht es Christoph Halper vom Zweitligisten DSV Leoben wieder zur ück ins Burgenland zu der SV Klöcher Bau Oberwart.

Christoph Halper: „ Ich freue mich sehr jetzt ein Teil der SVO - Familie zu sein, bin höchst motiviert mit der Mannschaft Siege zu feiern und den Fans in Oberwart attraktiven Fußball zu bieten."

Foto: SVO/Mike Rodach