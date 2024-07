Aufsteiger SV Gloggnitz in der Vorbereitung auf die Regionalliga Ost!

Details Montag, 01. Juli 2024 17:22

Ein neues Gesicht ab nächster Saison in der Regionalliga Ost heißt SV Gloggnitz. Nach dem souveränen Meistertitel in der 1. Landesliga sind die Niederösterreicher heiß auf eine weitere starke Saison eine Klasse weiter oben. Bereits vor dem Saisonstart gibt es den Kracher im ÖFB-Cup gegen SK Austria Klagenfurt, demnach wird die Vorbereitungszeit immer kürzer und die Aufsteiger müssen sich nochmals ordentlich ins Zeug legen.

Mitten in der Vorbereitung

"Es ist schwierig zu sagen, wie man sich am besten vorbereitet, aber trotzdem ist für uns klar, dass wir trotz ein paar Transfers noch immer eine Mannschaft sind und auch bleiben", erklärte Obmann Martin Eckbauer. "Unser Ziel ist glasklar der Klassenerhalt und diesen werden wir natürlich mit allen Mitteln versuchen zu erreichen. Durch neue Transfers konnten wir bereits unsere Mannschaft verstärken und wollen diese Spieler wie bspw. Daniel Rosenbichler einen sehr starken Routinier und erfahrenen Kämpfer. Oberstes Ziel ist der Klassenerhalt und wir werden uns sehr gut auf die Saison vorbereiten. Was die Tabelle dann am Ende zeigt, steht noch in den Sternen. Mit den Testspielen gegen Traiskirchen konnten wir bereits früher beweisen, dass wir auch gegen stärkere Mannschaften giftig sein können und auch am 12.07. dürfen wir gegen Traiskirchen nochmals eine kleine Generalprobe erleben", fügte Obmann Martin Eckbauer hinzu. Jedoch werden wir auch den Cup nicht vergessen und wollen, wie wir bereits vor ein paar Jahren gegen St.Pölten gezeigt haben spritzig auf dem Platz sein und definitiv alles geben. Der Plan ist da, jetzt muss er nur noch in die Tat umgesetzt werden", betonte Obmann Martin Eckbauer zuversichtlich.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Aufsteiger in der neuen Liga schlagen werden. Die Mannschaft vom SV Gloggnitz zeigt sich erfreut und ist gespannt auf die Auftaktspartie gegen den SV Oberwart und ist heiß auf das Heimspiel im Cup gegen Austria Klagenfurt.

Foto: lukl - Fotolia