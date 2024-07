Nächster Krachertransfer beim SV Oberwart - Stefan Rakowitz heuert an

Details Dienstag, 02. Juli 2024 09:10

Und schon dreht sich das Transferkarussell in der Regionalliga Ost weiter. Einer der Hauptakteure ist der SV Oberwart, der nun erneut zugeschlagen hat. Die Burgenländer sicherten sich die Dienste eines Spieler aus der 2. Liga, der auch 85 Spiele in der Bundesliga absolviert hat. LIGAPORTAL hat alle Infos.

Die Oberwarter sicherten sich die Dienste von Stefan Rakowitz vom SV Stripfing. Im Alter von sieben Jahren begann Rakowitz beim SC Pinkafeld Fußball zu spielen . Im Alter von 13 Jahren ging er in die burgenländische Fußballakademie. Im Sommer 2008 wurde er vom TSV Hartberg für die Regionalliga Mitte verpflichtet. Er bestritt bis zum Ende der Saison 2008/09 sämtliche Spiele. Im Sommer 2012 wechselte Rakowitz in die österreichische Bundesliga zum SC Wiener Neustadt, im Sommer 2014 in die Regionalliga Ost zum SC Ritzing und im Sommer 2015 zum Ligakonkurrenten SV Horn, bei dem er „Spieler der Saison“ wurde. Im August 2016 kehrte er zum Zweitligisten SC Wiener Neustadt zurück. Zur Saison 2017/18 wechselte er zum Ligakonkurrenten FC Wacker Innsbruck, bei dem er einen bis Juni 2018 gültigen Vertrag erhielt.

Mit Innsbruck stieg er zu Saisonende in die Bundesliga auf. Mit Wacker musste er 2019 wieder aus der Bundesliga ab steigen. Nach dem Abstieg wechselte er zur Saison 2019/20 zum Bundesligisten TSV Hartberg. In zwei Spielzeiten kam er zu 26 Bundesligaeinsätzen für Hartberg. Nach dem Ende seines Vertrags verließ er Hartberg nach zwei Jahren wieder. Rakowitz wechselte im Jänner 2022 in den Oman zum Bahla Club. Nebenbei setzte er, während seiner Zeit im Oman, sein Sportmanagement - Studium fort. Nach einem halben Jahr im Oman kehrte er zur Saison 2022/23 nach Österreich zurück und wechselte zum Regionalligisten SV Stripfing. In der Regionalliga kam er zu 22 Einsätzen, mit Stripfing stieg er zu Saisonende in die 2. Liga auf. In der Saison 2023/24 machte er dann 24 Zweitligaspiele.

Foto: SV Oberwart/Mike Rodach