Testspiele der RLO-Clubs im Überblick

Details Dienstag, 02. Juli 2024 14:32

Die Sommerpause ist kurz, die Vorbereitung für die neue Saison 2024/25 bei allen Clubs der Regionalliga Ost schon wieder in vollem Gange. Bei teilweise gar nicht so sommerlichen Temperaturen schwitzen die Akteure um bestmöglich auf die kommende Spielzeit vorbereitet zu sein. Wie immer gehören zu einer ordentlichen Vorbereitung auch Testspiele. Einen Überblick über all diese, findet ihr untenstehend!

Bevor es für Donaufeld, FavAC & Co. wieder ernst wird, sind noch einige Testspiele zu bestreiten

Testspielübersicht*



ASV Siegendorf 1930

06.07. - 19:00 - FC Sopron (HUN) (h)

12.07. - 19:00 - USV Scheiblingkirchen-Warth (h)

16.07. - 19:30 - FC Deutschkreutz (a)

FC Marchfeld Donauauen

12.07. - 18:00 - First Vienna FC 1894 Amat. (h)

16.07. - 18:30 - SV Gerasdorf Stammersdorf (h)

19.07. - 19:00 - ASV Schrems (h)

FC Mauerwerk

12.07. - 19:30 - SG Ortmann/Oed-Waldegg (a)

19.07. - 18:30 - Wiener Neudorf (a)

27.07. - 19:00 - SC Ostbahn XI (a)

FCM Flyeralarm Traiskirchen

04.07. - 17:30 - SV Stripfing (h)

12.07. - 18:30 - SV Gloggnitz (a)

19.07. - 18:30 - SV Horn (h)

FavAC

12.07. - 18:00 - SV Würmla (a)

16.07. - 19:00 - ASKÖ Klingenbach (a)

24.07. - 19:00 - SC/ESV Parndorf 1919

SV Gloggnitz

12.07. - 18:30 - FCM Traiskirchen (a)

SC Neusiedl/See 1919

10.07. - 18:00 - SV Gols (a)

12.07. - 19:00 - Sankt Margarethen (a)

17.07. - 19:00 - FC Andau (a)

SG Kremser SC/Rehberg

05.07. - 19:00 - First Vienna FC 1894 (h)

10.07. - 19:00 - SV Horn (a)

13.07. - 19:00 - SK Vorwärts Steyr (h)

16.07. - 19:00 - SV Haitzendorf (a)

19.07. - 19:00 - FC Hertha Wels (h)

SR Donaufeld

06.07. - 17:30 - SC/ESV Parndorf 1919 (a)

09.07. - 18:00 - First Vienna FC 1894 (h)

12.07. - 18:00 - SK Sturm Graz II (a)

19.07. - 18:00 - SV Stripfing (h)

SV Klöcher Bau Oberwart

05.07. - 19:00 - SK Fürstenfeld (a)

19.07. - 19:00 - SC Weiz (h)

SV Sparkasse Leobendorf

12.07. - 18:30 - SV Stockerau (h)

17.07. - 19:00 - SV Donau (h)

Sportunion Mauer

05.07. - 19:00 - Wiener Sport-Club (a)

09.07. - 19:00 - SC/ESV Parndorf 1919 (a)

12.07. - 19:00 - SC Fortuna Wiener Neustadt (a)

23.07. - 19:00 - LAC-Inter (a)

TWL Elektra

06.07. - 18:00 - USV Halbturn - (a)

12.07. - 18:30 - SV Schwechat (a)

16.07. - 18:30 - SC Retz (a)

23.07. - 18:30 - SV Sierndorf (a)

Wiener Sport-Club

05.07. - 19:00 - Sportunion Mauer (h)

09.07. - 19:00 - SV Sankt Margarethen (h)

12.07. - 18:30 - First Vienna FC 1894 (h)

16.07. - 19:00 - SK Ybbs (h)

19.07. - 19:00 - SG Rohrbach/St. Veit (h)

26.07. - 18:00 - LAC Inter (h)

SC Wiener Viktoria

03.07. - 19:00 - SC Reisenberg (a)

06.07. - 16:30 - SV Hundsheim (a)

10.07. - 18:30 - FC 1980 Wien (a)

13.07. - 18:00 - FC Stadlau (a)

16.07. - 19:00 - SV Stockerau (a)

19.07. - 18:30 - SC Retz (a)

20.07. - 16:00 - UFC Oggau (a)

Young Violets Austria Wien

05.07. - 18:00 - FAC Wien (h)

13.07. - 18:30 - Mattersburger SV 2020 (a)

17.07. - 18:00 - SK Sturm Graz II (h)

20.07. - 17:00 - Union Raiffeisen Gurten (a)

26.07. - 18:00 - FC Flyeralarm Admira Amat. (h)

*Änderungen vorbehalten

Foto: Anja Haller / AH Sportfotos